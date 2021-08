La proposta di Valentina Nappi: "Green pass anche sui set hard. Qui ci sono no vax"

" Perché anche i set non devono essere sicuri? ". L'attrice hard Valentina Nappi a lavorare con il rischio di contagiarsi non ci sta e nell'ultima intervista rilasciata a La Stampa chiede più sicurezza anche sui set a luci rosse. " Se non sono tutti vaccinati io non ci vado ", ha confessato la regina del porno italiano anche se questo le è costato, a quanto pare, rifiutare alcuni film.

Trent'anni, originaria di Scafati, in provincia di Salerno, sposata con un matematico, Valentina Nappi ha confessato di aver rallentato nel lavoro proprio a causa del rischio di contagi sui set cinematografici a luci rosse. Le produzioni hard internazionali coinvolgono decine di addetti ai lavori e il rischio di focolai è alto senza adeguate misure di sicurezza. Per questo la pornostar ha lanciato la sua idea: " Ho paura di contagiarmi certo, parliamo di posti dove ci sono decine di persone. Se fossi un produttore chiederei il Green Pass, perché in caso di contagio dovrei pagare a tutti l'hotel per la quarantena ".

Perché anche nel mondo del porno " esistono i No Vax ", ha confermato l'attrice hard e lavorare diventa sempre più difficile e rischioso. Soprattutto per lei che ha dichiarato di frequentare solo ed esclusivamente vaccinati: " Casa mia è come un ristorante: si entra col Green Pass ". Nell'ultima intervista Valentina Nappi, una delle ultime scoperte di Rocco Siffredi, non ha fatto sconti non solo a No Vax e a politici ma anche ai virologi, che negli ultimi due anni hanno conquistato la scena mediatica. Stuzzicata sul loro ruolo e sulle dichiarazioni rilasciate dagli esperti, la pornostar ha criticato Roberto Burioni e elogiato Ilaria Capua: " Non sono sapiosexual... Burioni fa battute infelici, ma è umano perdere la pazienza coi no Vax. Mi piace la Capua, perché ha una bella storia e non sbrocca mai ".

Sempre provocatoria e spregiudicata, Valentina Nappi ha confermato di voler portare avanti la sua lotta al Covid sui set hard con un tweet chiarificatore. " Sto facendo una guerra nel porno per entrare solo su set dove sono tutti vaccinati. Principale motivo? Non ho voglia di perdere tempo. Se qualcuno risulta positivo restiamo tutti bloccati in quarantena ", ha scritto su Twitter nelle scorse ore, raccogliendo consensi ma anche critiche da parte degli internauti.