Bufera social su Carmen Di Pietro: ​"L'ho cancellato dopo le minacce"

La morte di Diego Armando Maradona ha scosso il mondo intero. Sui social si moltiplicano i post e i commenti celebrativi al campione, ma qualcuno di questi ha scatenato una vera e propria polemica. L'ultimo saluto che la showgirl Carmen Di Pietro ha dedicato al Pibe de Oro, infatti, ha scatenato un'ondata di critiche e lei oggi, a poche ore dagli eventi, spiega: "L'ho dovuto cancellare non per le critiche ma per le minacce".

Subito dopo l'annuncio della scomparsa di Maradona sui social sono comparsi migliaia di messaggi di cordoglio e ricordo. Tra questi anche quello di Carmen Di Pietro la showgirl potentina che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato un messaggio accorato: " Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione ". A provocare la reazione scomposta dei suoi follower è stata però la foto che Carmen Di Pietro ha deciso di condividere sul web. Un fotomontaggio in cui lei, sorridente e in bikini, compare al fianco di Maradona.

Non si usa l'immagine di qualcuno per prendere like", "Ma tu vestita mai", "Davvero fuori luogo. Neanche di fronte alla morte non ha rispetto. Che tristezza", "Non commentabile

L'ho cancellato per un motivo

perché io sono una persona che accetta le critiche. Sin dai tempi di Paternostro mi hanno attaccata quindi sono abituata alle critiche e a volte sono anche costruttive. Quando però ti scrivono sotto il post: "Adesso gli spacciatori hanno finito di spacciare", "Attenta ai tuoi figli" e cose simili ho detto alt. Mio marito Sandro Paternostro mi ha insegnato che le polemiche vanno stroncate all'inizio. E io così ho fatto. Ho tolto la foto così non c'è più polemica

Una scelta che non è stata gradita dalla maggior parte degli utenti social, che l'hanno duramente criticata: "". La Di Pietro ha provato a spiegare le ragioni della sua scelta, ma a poco è servito e così lei si è trovata costretta a rimuovere il post dalla sua pagina Instagram. "- ci ha raccontato al telefono -".