Il post sexy della Tatangelo infiamma Renga: "Annnaaa?!!". Il web si scatena

Le curve mozzafiato di Anna Tatangelo scaldano i fan sui social network. Ma non solo quelli. A quanto pare il fisico della cantante di Sora, messo in mostra nell'ultimo post pubblicato su Instagram, ha scatenato la reazione di un altro volto noto della musica, Francesco Renga. Il cantautore, infatti, non è riuscito a trattenersi, commentando lo scatto hot della Tatangelo. Un gesto che sta facendo parlare il web.

Anna Tatangelo non è nuova a condividere sulla sua pagina Instagram foto e immagini in atteggiamenti sexy. Dopo la fine della relazione con Gigi D'Alessio, l'artista ha ritrovato la serenità accanto al rapper Livio Cori, dando una svolta anche al suo look, molto più provocante. E l'ultimo scatto in costume da bagno - condiviso sul popolare social per la gioia dei suoi fan - ha scatenato più di una reazione. Pioggia di like e di commenti infuocati per la sua bellezza provocante, compreso quello di alcuni volti noti della musica e dello spettacolo. A spiccare su tutti, però, è stato il commento del cantante Francesco Renga.

L'ex compagno di Ambra Angiolini non è riuscito a trattenersi e, dopo aver messo il suo like alla foto in costume di Anna Tatangelo, ha scritto subito sotto al post: " Annnaaaaaa?! ". Un commento al quale la collega ha risposto con alcuni emoji divertiti. Non si tratta certo della prima volta che i due artisti si scambiano commenti e si punzecchiano sul web. Renga e la Tatangelo hanno partecipato insieme all'ultima edizione del programma musicale All together now nelle vesti di giudici e sono pronti a ripetere l'esperienza con le nuove puntate.