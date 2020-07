La svolta di Anna Tatangelo: "Tacchi e make-up erano una prigione, ora sono bionda e rappo"

Anna Tatangelo è cresciuta, non è più la ragazza di periferia cantata sul palco di Sanremo ad appena 15 anni. Ora è una donna consapevole di se stessa che ha il coraggio delle sue scelte, tanto da decidere, a 33 anni, di cambiare completamente genere musicale, passando dal pop al rap e il risultato sembra essere buono. Ha chiuso la lunghissima relazione con Gigi D'Alessio ma i rapporti con il cantante sono ottimi, tanto da garantire a loro figlio un'infanzia serena. Anna Tatangelo è cambiata, ha rivoluzionato la sua vita ed è partita dal look, abbandonando la chioma castana che l'ha caratterizzata fino a pochi mesi fa per passare a un inedito, quando glamour, biondo.

" Il mio parrucchiere Antonino continua a dirmi che sono pazza, ma per quello che sta accadendo pure alla mia vita artistica un cambio deciso ci sta ", ha detto la cantante a La Stampa, spiegando che il colore dei capelli non è l'unico stravolgimento del suo look in questo momento di transizione. Anna Tatangelo, infatti, ha riposto nell'armadio il tacco dodici e ora sfoggia quasi sempre look più sportivi e meno da famme fatale, con make-up più naturale e meno aggressivo: " In privato sono così. Quella alla mano con cui puoi scambiare due battute per strada, non quella imprigionata in sovrastrutture che non le appartengono. Penso proprio che tacchi e make-up fossero uno scudo per le mie insicurezze. Barriere di cui oggi non sento più il bisogno. Oggi mi fa molta meno paura essere giudicata ".

Il suo nuovo corso lo si intuisce dal singolo Guapo, realizzato con il rapper napoletano Geolier, in cui canta che "mi basto da sola e no, non è un clichè". Una frase che sembra racchiudere alla perfezione la nuova Anna Tatangelo: " Quella frase tratteggia l'immagine di una donna emancipata, con una sua testa, che non baratta la propria indipendenza con beni materiali quali diamanti, viaggi e borse firmate ". La svolta musicale della cantante di Sora ha un estimatore speciale, forse il più importante per la Tatangelo, suo figlio Andrea che ora ha 10 anni. Il giovanissimo apprezza la musica della mamma e la sua nuova anima rap e di questo lei sembra esserne particolarmente orgogliosa. Tatngelo rap, ma con il sogno di cantare un pezzo di Vasco Rossi: " È il più bravo a scrivere ".