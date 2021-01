William ha tradito Kate Middleton? "Solo un contrattempo"

Non è tutta rosa e fiori la vita matrimoniale tra il Principe William e Kate Middleton. Gli impegni di corte, la famiglia e il peso della Corona, molto spesso, hanno messo a dura prova il legame tra i duchi di Cambridge. Era di un paio di anni fa la notizia che aveva fatto tremare le mura di palazzo e che aveva popolato le prime pagine dei giornali di gossip, in cui si era ipotizzato e azzardato che William avesse tradito la sua Kate con Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. Lei era una vicina di casa dei duchi alla villa del Norfolk. Era scoppiato un vero e proprio caso attorno a quel flirt, mai confermato da fonti ufficiali e rimasto poi nell’ombra. Almeno fino ad ora.

In una recente intervista, l’esperta e giornalista Angela Molland, dopo due anni, è tornata su quell’argomento così scottante rivelando nuove verità. La donna, molto vicina alla famiglia reale inglese, si è sempre interessata ai menage di coppia dei duchi, e sono celeri le sue affermazioni sulla vita privata di Kate e William. È stata la Molland a rivelare che la "Middleton molto spesso bacchetta il marito", ed è stata proprio lei a rivelare il motivo per il quale, nel 2019, Kate non ha indossato l’anello regalato da Principe. Sul caso della Marchesa Rose, non lesina nei dettagli e afferma che per Kate si sarebbe trattato solo di un "contrattempo". Inoltre, è fermamente sicura che, tra il Principe e la Marchesa, l’amicizia non è mai sfociata in qualcosa di più. "William non è il tipo che metterebbe in pericolo il suo matrimonio e la monarchia", afferma con sicurezza la giornalista. "Ho sempre avuto il sospetto che i due sono stati solo buoni amici. Non nego la possibilità di un legame inappropriato ma, il fatto che il pettegolezzo sia durato solo qualche mese per finire poi nel dimenticatoio, mi fa pensare che per i duchi si è trattato solo di un semplice contrattempo", aggiunge.

Con queste dichiarazioni, la giornalista escluderebbe categoricamente di una relazione extraconiugale del Principe. Anche perché, come rivelano altre fonti, il Principe è sempre stato molto fedele a Kate Middleton e, prima di raggiungere il tanto sospirato "si", i due hanno affrontato molti problemi di coppia quando erano appena fidanzati. "Sarà stato solo un malinteso – aggiunge la Molland -. Quel periodo per i duchi è stato molto stressante. Questo potrebbe spiegare la ragione del possibile flirt. Soprattutto si può notare che quello della marchesa è stato l’ultimo scandalo che li ha visti da protagonisti".

In effetti, dopo quello che è accaduto, la coppia ha mostrato in pubblico sempre un atteggiamento molto amorevole, scacciando gossip su probabili fratture.