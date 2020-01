Il principe George sarà protagonista di una nuova serie animata

A pochi giorni dalla conclusione della Megxit la royal family è di nuovo al centro dell’attenzione, ma stavolta non ci sono di mezzo scandali o rivalità. Come riporta il magazine Elle, è in preparazione una serie animata dedicata ai Windsor. Il titolo è “The Prince” e sembra che per delineare la figura del protagonista gli sceneggiatori si siano ispirati al principe George. Questo non è il solo dettaglio interessante. A quanto pare sarà il famosissimo attore Orlando Bloom a doppiare il personaggio del principe Harry nella serie targata HBO Max.

A svelare le prime indiscrezioni su questo progetto televisivo è Marieclaire.com. Il magazine spiega che nel cartone saranno presenti tutti i membri della royal family, dalla regina Elisabetta a Camilla Parker Bowles, da Kate Middleton al principe William. La storia sarà narrata dal personaggio di Baby George. L’idea di questa serie animata è nata dalla mente del produttore Gary Janetti, che ha scritto degli episodi di un altro celebre cartone, I Griffin ed è stato executive producer della serie “Will & Grace”. Il profilo Instagram di Janetti è caratterizzato dalla presenza di alcune immagini ironiche che ritraggono il principino George impegnato nela vita di palazzo o a dire la sua su quanto accade ogni giorno tra i comuni mortali.

La serie animata “The Prince” dovrebbe focalizzarsi proprio sul primogenito del principe William e di Kate Middleton alle prese con la scuola, i suoi compagni commoner, la vita a palazzo con i fratellini. Marie Claire.com precisa: “Poiché la successione al trono non avverrà di qui a breve, in ogni episodio George si farà strada nella vita come un giovane principe dei tempi moderni”. Non solo. La voce del simpatico George verrà doppiata proprio da Gary Janetti, il quale ha parlato di questo suo nuovo lavoro rivelando: “Sono emozionatissimo all’idea di lavorare per HBO Max e di creare una nuova serie incentrata su una famiglia che combatte spietatamente per il trono”.

Già da queste poche parole possiamo capire che “The Prince” ci riserverà parecchie sorprese e forse potrebbe avere uno stile satirico, sarcastico, elegantemente sopra le righe. Soprattutto l’avverbio “spietatamente” stimola la curiosità dei fans della royal family e, a dire la verità, un po’ ci allarma. Dobbiamo aspettarci dei Windsor un po’ perfidi, magari pronti a giocarsi tiri mancini l’uno con l’altro? Un principe George cattivello e irriverente che spera di mettersi la corona in testa il prima possibile (nello stile della pagina social “Baby George ti disprezza”)? Sarah Aubrey, Head of Original Content della HBO Max, tranquillizza gli ammiratori e i curiosi della royal family, spiegando che il principe George sarà descritto con la giusta dose di ironia e tenerezza. Ancora non conosciamo la data della messa in onda, ma già non vediamo l’ora di vederlo.