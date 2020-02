Il Principe William contro i Bafta: poca diversità

Il Principe William ha puntato l’attenzione sulla diversità ai Bafta 2020.

Come riporta il Mirror, il duca di Cambridge ha sollevato perplessità sul fatto che, tra le nomination e i premiati, ci siano state poche donne e poca diversità dal punto di vista etnico. William, dal 2020, è presidente dell’organizzazione del premio. “ Sia qui nel Regno Unito - ha ricordato il futuro Principe di Galles - che in molti altri Paesi del mondo, siamo fortunati ad avere incredibili cineasti, attori, produttori, registi e tecnici - uomini e donne di ogni origine ed etnia, che arricchiscono la nostra vita attraverso il cinema. Eppure nel 2020, e non per la prima volta negli ultimi anni, ci ritroviamo a parlare di nuovo della necessità di fare di più per garantire la diversità nel settore e nel processo di assegnazione ”.

In questo modo, il duca di Cambridge ha dato seguito alle polemiche che anche quest’anno, come negli gli anni precedenti e per le kermesse simili - a partire dagli Oscar - stanno investendo il settore, per l’assenza di donne e di diversificazione culturale in particolare ai “posti di comando”, ossia per quanto riguarda registi e produttori.

William ha comunque aggiunto che le dirigenti dei Bafta, entrambe donne, continuano a lavorare instancabilmente affinché il talento creativo venga scoperto e supportato. Il Principe ha inoltre annunciato che il sistema delle nomination e delle premiazioni è in completa revisione e che si terrà conto delle critiche ricevute in tal senso.

Un momento glamour ha tuttavia coinvolto anche il Principe nel corso della kermesse. William si è presentato ai Bafta in compagnia della moglie Kate Middleton come da tradizione: la loro coppia è stata la più ammirata.

