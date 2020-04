Principessa Beatrice, cancellato il matrimonio

La principessa Beatrice di York e il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi hanno definitivamente annullato le nozze: il Royal Wedding è stato ufficilamente cancellato a causa della pandemia da coronavirus che ha bloccato il Regno Unito e il mondo intero. L'evento, già definito e organizzato per il 29 di maggio, aveva subito una serie di posticipazioni strategiche, nella speranza di una ripresa rapida della quotidianità di tutti. Ma l'onda lunga e lenta del COVID-19 ha definito un nuovo ritmo esistenziale, causando una serie infinta di decessi e di malati, compreso il Primo ministro inglese Boris Johnson, per fortuna ora in fase di recupero.

La situazione generale non positiva ha così spinto i futuri sposi a riprogrammare tutti gli impegni, a dimezzare gli invitati, a posticipare la data fino all'ultima decisione, la più sofferta, ovvero l'annullamento delle stesse nozze. Beatrice, primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, avrebbe dovuto sposare il finanziere italiano al St. James's Palace di Londra, per poi ricevere gli ospiti nel giardino di casa a Buckingham Palace della ben più famosa nonna, la Regina Elisabetta II. Ma un portavoce della coppia ha definitivamente messo fine a tutte le voci di corridoio specificando l'annullamento dello stesso evento.

Princess Beatrice Officially Cancels Her Royal Wedding in May Amid Coronavirus https://t.co/8lNY8lGS5C — People (@people) April 16, 2020

Beatrice ed Edoardo al momento non stanno pensando a date alternative e ad altre location: il matrimonio è stato accantonato e verrà sicuramente organizzato più avanti, quando la pandemia sarà stata completamente superata. Ad incidere è stata anche la decisione di bloccare ogni attività: un clockdown nazionale deciso dallo stesso governo britannico per almeno tre settimane. La paura da coronavirus aveva messo in allerta i presunti ospiti che, di fatto, non avevano ancora ricevuto la partecipazione ufficiale: la pandemia aveva rallentanto tutte le operazioni legate ai preparativi.

Prima della cancellazione definitiva la coppia aveva anche preso in considerazione l'ipotesi di una cerimonia più intima e ristretta, da affrontare a porte chiuse, solo con i parenti più prossimi. Una soluzione alternativa che si è scontrata con la situazione attuale, uno stop che ha coinvolto anche tutte le altre coppie prossime al matrimonio. Le nozze di Beatrice, sicuramente più contenute e meno scenografiche rispetto alle precedenti di Kate Middleton e Meghan Markle, avrebbero mostrato uno stile più sobrio e semplice, più in linea con la coppia stessa e con il ruolo della principessa. Un evento funestato anche dalle vicende e dagli scandali che hanno coinvolto il principe Andrea, che avrebbe comunque presenziato accompagnando l'amata figlia all'altare.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?