"Problemi non solo di salute". La frase su Rubicondi e il gelo in tv

La morte di Rossano Rubicondi ha stravolto il mondo dello spettacolo. Tantissimi i messaggi lasciati sui social dai personaggi famosi che, per vari motivi, hanno conosciuto il quarto marito di Ivana Trump. A dare la notizia della sua dipartita è stata Simona Ventura che, venerdì sera, ha gettato nello sconforto tutti quelli che lo seguivano e ne avevano incrociato il cammino. Rossano Rubicondi divenne popolare in Italia quando partecipò all'Isola dei famosi, condotta proprio dalla presentatrice piemontese. Da quel momento iniziò un lungo periodo di ribalta per il modello che ammaliò anche Ivana Trump.

Da qualche tempo, però, Rossano Rubicondi era sparito dai radar televisivi italiani. Viveva in America, dove continuava a frequentare l'ex moglie di Donald Trump. L'ultima volta che i due sono stati visti assieme risale allo scorso luglio, quando presenziarono a un evento mano nella mano. Roberto Alessi ha rivelato che Rossano Rubicondi aveva sviluppato un melanoma e che, per questo motivo, dovette sottoporsi a cure piuttosto pesanti. Tuttavia, le cause della sua morte non sono ancora state rivelate e oggi a parlare è stata Mara Venier, che conosceva molto bene Rossano Rubicondi.