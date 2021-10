Morto Rossano Rubicondi: l'ex marito di Ivana Trump aveva 48 anni

È morto Rossano Rubicondi, noto personaggio televisivo e quarto marito di Ivana Trump. Ad annunciarlo è stata Simona Ventura con un post sui suoi social. Una notizia inaspettata da tutti, che ha travolto il mondo dello spettacolo italiano. Rossano Rubicondi è salito alla ribalta televisiva durante una delle prime edizioni, precisamente la sesta, dell'Isola dei famosi condotta proprio da Simona Ventura.

" Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP ", ha scritto la conduttrice, accompagnando il suo saluto a una loro foto insieme. Non sono ancora note le cause del decesso del popolare modello e personaggio televisivo ma si ipotizza possa trattarsi di un infarto.

I social sono stati invasi da un'onda di sconcerto dopo la notizia data da Simona Ventura. L'uomo era apparso in tv l'ultima volta circa un anno fa, proprio insieme a Ivana Trump. I due si erano collegati da New York nel corso di una puntata di Live - Non è la d'Urso, dando vita a un simpatico siparietto. Rossano Rubicondi è stato uno degli uomini più longevi di Ivana Trump e, nonostante la grande differenza di età e i tanti alti e bassi, il loro rapporto di stima e di complicità reciproca è stato molto duraturo. Erano stati avvistati insieme anche lo scorso aprile, durante un evento a New York.

Per anni le cronache rosa hanno fantasticato su un possibile flirt tra Belen Rodriguez e Rossano Rubicondi durante l'Isola dei famosi, alla quale partecipò anche Vladimir Luxuria. Ora il web è invaso da tweet di solidarietà e di ricordo per l'ex naufrago e modello per una notizia giunta così inaspettata da far ipotizzare a qualcuno che potesse trattarsi di uno scherzo.