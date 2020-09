Problemi di salute per Paolo Brosio e salta (per ora) la sua presenza al GF Vip

Nuovi ingressi, tranne uno, nella Casa del Grande Fratello Vip. Per la seconda puntata del reality di Canale 5, nei scorsi giorni, sono stati annunciati nuovi concorrenti che si sarebbero aggiunti a quelli entrati nella prima settimana di programmazione. E così è stato, ma i problemi e i colpi di scena non sono di certo mancati. Tra i nuovi ingressi, oltre a Denis Dosio, anche Maria Teresa Ruta e sua figlia sono entrate nel vivo della competizione. E insieme a loro anche la Gregoraci ha varcato la mitica porta rossa. Secondo le indiscrezioni, però, anche Paolo Brosio si sarebbe unito ai gieffini. Fino all’ultimo minuto il suo arrivo è stato rimandato, nella speranza che la sua presenza si potesse confermare, ma purtroppo così non è stato.

È stato lo stesso Alfonso Signorini che, durante le battute finale del serale, ha confermato che Paolo Brosio non avrebbe fatto il suo ingresso, ma a confermare le indiscrezioni è stato un post condiviso sul profilo Instagram ufficiale del Gf, in cui fa luce sulla vicenda. Come riportano gli organizzatori del reality, pare che Brosio sia dovuto correre in ospedale per alcuni problemi di salute. Un ricovero d’urgenza che, di fatto, ha messo in pausa la sua partecipazione al Grande Fratello. Sul suo stato non si conosce altro. Si conferma solo che sarebbe dovuto entrare nel gioco questo venerdì e, a causa di questo piccolo inconveniente, tutto è rimandato a data da destinarsi. "Nei prossimi post ci saranno ulteriori informazioni in merito", si legge dalla didascalia.

L’assenza di Paolo Brosio era nell’aria ancor prima dell’inizio della trasmissione. Sui social si sono letti diversi tweet in cui si vociferava di una sua assenza, poi la dichiarazione di Signorini non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco. E solo il post su Instagram ha confermato le voci. Non resta dunque che restare in attesa di ulteriori dettagli e capire se Brosio, alla fine, riuscirà a partecipare al Gf Vip di quest’anno. Non si dovrebbe trattare di Coronavirus, dato che tutti sono stati sottoposti a tampone preventivo. Un’edizione che è iniziata con diversi problemi dato che, prima di Paolo Brosio, un altro corrente è stato costretto a lasciare la casa per alcuni problemi di salute. Tommaso Zorzi, infatti, nel corso della settimana scorsa, ha abbandonati gli studi per alcuni accertamenti, ma per fortuna ora è già tornato in gioco.