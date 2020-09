Gf Vip, è scontro tra la contessa e la Ruta: "È una rompic...", "Stavolta è arrivata seconda..."

Seconda puntata del Grande Fratello all'insegna dei nuovi ingressi, tra i quali Maria Teresa Ruta. Questa sera, infatti, sono in programma le entrate dell'ultimo guppo di vip che andrà a completare la rosa dei concorrenti di questa quinta edizone. Una seconda puntata che parte già con una defezione importante, quella di Flavia Vento. ha deciso di lasciare la Casa dopo appena 24 ore di gioco, diventando la giocatrice a lasciare più rapidamente il reality.

Momento iniziale della puntata dedicato alla contessa Patrizia De Blanck, vera mattatrice di questi primi giorni. Il suo linguaggio molto popolare, infarcito di parolacce e di locuzioni poco nobiliari, ha colorito i 5 giorni all'interno della Casa. Ha mandato a quel paese quasi tutti i concorrenti, si è spogliata nuda e ha aggredito Flavia Vento quando stava per lasciare la Casa. Non ha risparmiato commenti contro altri personaggi famosi, tra i quali Alba Parietti, il cui figlio è uno dei concorrenti che entrerà in Casa del Grande Fratello questa sera, e Maria Teresa Ruta, nella Casa insieme a sua figlia Guenda Goria. Loro concorreranno come unico personaggio, almeno nelle battute iniziali del programma. Il carattere di Maria Teresa Ruta potrebbe rompere gli equilibri in Casa e non sono da escludere scontri con diversi personaggi, non solo con la De Blanck.

" È una rompicoglioni! Ora non so se è cambiata negli anni ma quando ha fatto l'Isola del famosi con mia figlia Giada era proprio così ", ha sentenziato la contessa Patrizia De Blanck pochi giorni fa. Iconico il momento in cui Maria Teresa Ruta è entrata dalla porta rossa, quando la contessa non si è alzata per salutare la soubrette e sua figlia e, stuzzicata da Alfonso Signorini, ha giustificato il suo comportamento. " Sono caduta dalle scale e sono dolorante ", ha spiegato Patrizia De Blanck. Parole che ai social sono sembrate poco più che una scusa e che hanno divertito i telespettatori, pronti al primo scontro tra le due.