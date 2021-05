La prova del cuoco, il popolare chef svela: "Sono una trans"

Riccardo Facchini, chef del seguitissimo programma del mezzogiorno di Rai Uno, ha scelto i social network per svelare il suo profondo cambiamento. Lui, uno dei volti più conosciuti de La prova del cuoco, con i suoi capelli brizzolati, la travolgente ironia e la sua abilità ai fornelli, oggi ha scelto di diventare una donna transgender. Ed i suoi fan, oggi, stentano a riconoscerlo dietro a quel caschetto biondo e al filo di trucco: " Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina ".

A La prova del cuoco Facchini è stato uno dei cuochi professionisti per diverse stagioni. Prima al fianco di Antonella Clerici e poi accanto di Elisa Isoardi nelle ultime due stagione della trasmissione. Telespettatori e pubblico hanno apprezzato da subito le sue doti culinarie, ma non si sarebbero aspettati un cambiamento così profondo. Riccardo Facchini oggi è Chloe e dopo mesi di lontananza dal web ha deciso di condividere la sua trasformazione con i follower.

Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa -

ed ora mi sento pronta per fare l'ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco".

"Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata... Capelli biondi, faccia più tonda ecc.

ha scritto sulla sua pagina Instagram -Un coming out arrivato dopo un percorso durato più di due anni e condiviso con i suoi seguaci, che negli ultimi mesi si erano fatti sempre più curiosi e insistenti sul suo cambiamento:.".