"Quando è morto Franco Franchi...". Il ricordo di Ingrassia a 100 anni dalla nascita

Oggi, Ciccio Ingrassia avrebbe compiuto 100 anni. Nato il 5 ottobre 1922, è stato uno degli attori italiani più amati e riconoscibili anche grazie ai suoi esilaranti siparietti con Franco Franchi. Ciccio Ingrassia fa parte di una generazione di attori che ha scritto pagine leggendarie dello spettacolo italiano e che oggi, spesso, continuano a essere attuali. Ciccio Ingrassia è scomparso prematuramente 19 anni fa ma suo figlio ha voluto ricordarlo con una lunga intervista concessa al Quotidiano di Sicilia, sottolineando anche l'errore anagrafico sul quale il padre ha sempre amato ironizzare. " L’equivoco nacque da un errore anagrafico commesso da un giornalista. Papà, però, disse che non importava: guadagnava un anno. Un ‘gioco’ andato avanti per molto tempo, finché a un certo punto non disse la verità in pubblico: era nato nel 1922 ", ha spiegato Giampiero Ingrassia, che ha raccolto l'eredità artistica del padre ed è uno degli attori teatrali più apprezzati.

Del duo composto da suo padre e da Franco Franchi, che ha sempre portato in scena, oltre che un talento artistico fuori dal comune anche una grande complicità, Giampiero Ingrassia spiega: " Discussioni e allontanamenti ce ne sono stati: a partire dagli inizi degli anni Settanta almeno un paio, seppur non continuativi. Tuttavia, non era questione di competitività: si trattava di pareri diversi sulla coppia. Papà era più riflessivo, Franco più istintivo ". Ma si trattava principalmente di divergenze artistiche, perché anche nei momenti in cui la coppia amata dal pubblico era lavorativamente distante, continuava ad avere rapporti nel privato.