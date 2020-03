Quando il principe Filippo voleva essere un "virus letale per eliminare la sovrappopolazione"

Il principe Filippo di Edimburgo, 98 anni, è sempre stato un "burlone" incompreso. " Faccio solo battute divertenti ", ha detto una volta parlando di se stesso. Peccato che non vengano comprese dall’opinione pubblica, che al contrario lo ritiene il re delle gaffe. Ce ne è una per ogni occasione. Il tabloid Express ricorda quando Filippo disse che avrebbe voluto essere un " virus letale ". Affermazione abbastanza inquietante di questi tempi.

" Se dovessi reincarnarmi vorrei essere un virus mortale per eliminare la sovrappopolazione, la crescita dell’uomo è la più grave minaccia per il Pianeta" . L’affermazione risale a circa 30 anni fa, durante una conferenza stampa con la Deutsche Press Agentur nel 1988. All’epoca fu archiviata come la solita battuta di cattivo gusto. Ora ha decisamente un aspetto diverso. Il Coronavirus, nato nella provincia di Hubei in Cina nell’autunno 2019, si è diffuso rapidamente nel resto nel mondo. Poche settimane fa è stata dichiarata la pandemia. Secondo i dati dell’Oms, aggiornati a ieri 30 marzo, il numero di contagi a livello globale è arrivato a 697.244 persone, con 33.257 morti. Le parole di Filippo per risolvere il "problema" della sovrappopolazione assumono un valore quasi profetico, dal sapore amaro.

Ma l’humor inglese non è compreso da tutti e certamente il principe di Edimburgo, vero gentleman, non si riferiva assolutamente a questo, visto che il Coronavirus ha colpito anche il cuore della sua famiglia. Una settimana fa suo figlio Carlo, futuro re d’Inghilterra, è stato trovato positivo al Covid-19, allarmando così l’intera Royal Family e il popolo inglese, che ha temuto di poter perdere il suo erede al trono. Le condizioni di salute del principe Carlo, però, non sono affatto preoccupanti e pare che sia già terminato il suo periodo in isolamento.

Le gaffe di Filippo