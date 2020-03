Isolamento finito per il principe Carlo, i medici confermano: "Sta bene"

Isolamento terminato per il principe Carlo. Dopo appena sette giorni dall'annuncio della sua positività al coronavirus, il primogenito della regina Elisabetta II è uscito dall'autoisolamento al quale era stato sottoposto in via precauzionale. Il tutto mentre al Castello di Windsor si scopre che un altro addetto al personale, vicino alla regina, è stato trovato positivo al virus.



La buona notizia arriva dai canali istituzionali vicino alla famiglia reale. Il principe aveva iniziato ad avvertire lievi sintomi della malattia nei giorni scorsi e in seguito al tampone era risultato positivo al Covid-19. Oggi, a distanza di una settimana, il principe Carlo ha ricevuto il nullaosta dei medici che, valutato il suo buono stato di salute, hanno interrotto la sua auto quarantena.



Clarence House, residenza ufficiale di Carlo e Camilla, ha confermato che, dopo essersi consultato con il suo dottore personale, il principe del Galles è risultato in buone condizioni e fuori pericolo. Il medico reale ha confermato che l'erede è in salute e che, in accordo con gli standard sanitari in vigore nel Regno Unito, può tornare alle sue attività. Il principe, in conformità con le linee guida governative e mediche, dovrà rispettare la quarantena ma non si trova più in isolamento. Carlo sarebbe già tornato a lavoro, in modalità smart working, con riunioni e colloqui a distanza. La situazione di estrema emergenza che ha coinvolto prima l'Italia e poi tutti gli altri paesi, compreso la Gran Bretagna, lo costringe infatti a essere operativo al fianco del Governo.



L'erede rimane però ancora separato dalla moglie Camilla Parker Bowles. Anche quest'ultima, pur non essendo risultata positiva al Covi-19, ha intrapreso un analogo periodo di autoisolamento che però si prolungherà ancora per qualche giorno, come precisa il corrispondente reale del Daily Mail. Camilla non ha però voluto lasciare solo Carlo, scegliendo di trascorrere l'ultima settimana al capezzale del marito, cioè nella dimora di Birkhall, in Scozia, nei pressi della tenuta di reale di Balmoral. Camilla sarebbe stata molto preoccupata per la salute del marito che, vista l'età, rientrava nella categoria delle persone più a rischio per le complicanze del virus.

Clarence House has confirmed today that, having consulted with his doctor, The Prince of Wales is now out of self-isolation

I understand he is in ‘good health’ and now operating under the current standard government and medical restrictions that apply nationwide #coronavirus — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 30, 2020