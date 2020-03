Quarantena hot per Emily Ratajkowski, nuda su Instagram

Il mondo intero è in lockdown per il coronavirus. Prima la Cina, poi l'Italia poi, gradualmente, tantissimi altri Paesi hanno deciso di chiudere tutto e di mettere i loro abitanti in quarantena per cercare di contrastare l'epidemia di Covid-19. Una decisione unica, storica e con gravissime ripercussioni economiche per il pianeta, necessaria per fermare la diffusione del virus. Anche i vip, quindi, stanno a casa e trascorrono il loro tempo nella maniera più disparata. I social sono uno dei passatempo più utilizzati, tra dirette Instagram e condivisione di contenuti unici e inediti. Emily Ratajkowski ha voluto fare un regalo a tutti i suoi fan in un momento così drammatico, regalando una foto straordinaria sul suo profilo Instagram.

La super top model americana non è certo nota per la sua pudicizia. Non mancano le immagini hot sul suo profilo, seguito da milioni di persone da tutto il mondo. Il fisico statuario della modella è noto a tutti e per tanti è un vero capolavoro. Non è un caso se Emily Ratajkowski è una delle modelle più richieste e pagate del mondo. La ragazza si piace e sa di piacere, è innegabile che la sua fisicità sia uno degli elementi che la fanno amare maggiormente dagli uomini, e non solo, di tutto il mondo. Emrata, come si fa chiamare su Instagram, non lesina immagini di nudi integrali nei suoi profili ma riesce a non mostrarsi mai volgare. Ha un'eleganza innata e un grandissimo senso dell'estetica, che le permettono di realizzare scatti audaci ma mai esagerati o sconvenienti.

L'ultimo della lunga serie condiviso sul suo profilo social è tra i più amati e seducenti, nonché artistici. Emily Ratajkowski non l'ha voluto condividere nel suo streaming fotografico ma ha preferito pubblicarlo nelle storie, ecco perché non è diventato virale come tanti altri che, invece, hanno rapidamente fatto il giro del mondo. La modella come set fotografico ha scelto il salone della sia meravigliosa casa e, tolto qualunque indumento, si è nascosta dietro le tende. Ha giocato con i veli e con un vedo-non vedo molto seducente, che sebbene lasci intravedere la sua completa nudità, non svela nessun dettaglio scabroso che non potrebbe essere esposto su un social network. Classe, eleganza e arte sono gli aggettivi che si potrebbero attribuire a questa foto, dove Emily Ratajkowski dimostra ancora una volta che non sono necessari grandi mezzi per realizzare fotografie che lasciano il segno.