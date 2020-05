La quarantena hot di Martina Stella. Gli scatti che fanno impazzire tutti

Inevitabilmente il coronavirus ha cambiato il nostro stile di vita. Costretti in casa e lontano da tutto e tutti, abbiamo rivoluzionato il nostro status di cittadini liberi, ma per una giusta causa. I social però sono diventati una nuova finestra sul mondo esterno, oggi più di ieri. Lo sa bene Martina Stella che, su istangram e su TikTok, ha stregato proprio tutti mostrando la sua giornata tipo, in una quarantena tra benessere, sport casalingo e cura per il corpo. Gli scatti hanno subito fatto il giro del web e sono ad alto tasso erotico.

Da sempre e fin dall’inizio della sua carriera di attrice e modella, Martina Stella ha fatto battere il cuore dei fan per le sue curve mozzafiato e quella bellezza immortale, immutata nel tempo. Capelli biondi, profondi occhi da cerbiatta e sguardo sensuale: queste sono le caratteristiche principali che hanno reso celebre Martina Stella agli occhi di tutti. E oggi appare più sexy che mai in alcuni scatti, pubblicati di recente su instagram, regalando ai suoi follower momenti di ironia e un pizzico di batticuore. "Durante la giornata riesco sempre a ritagliare del tempo per il mio benessere – scrive Martina Stella nella didascalia che accompagna le foto -. È necessario per riprendere le energie che sono andate perse – aggiunge -. Con pazienza e speranza anche io continuo a resistere per un nuovo futuro".

Lingerie sexy, nere e di pizzo. I lunghi capelli biondi nascosti da un asciugamano bianco. Sguardo basso e decolté in bella mostra. Le foto scaldano l’atmosfere, tanto è vero che sono molto apprezzate dai fan della celebre attrice italiana. “Con te inizia la fase 2”, scrive un utente "Sei sempre positiva", si legge tra i commenti. "Bellissima come sempre", afferma a gran voce un altro fan. Per la Stella questo è un momento di grande riscoperta. Sempre schiva al mondo dei social, proprio durante la quarantena, ha capito quanto più essere importante per la sua immagine di diva del grande schermo, sfruttare la potenza dei instagram e affini. Su TikTok, ad esempio, sono balzate agli occhi di tutti, le divertenti scenette che ha messo su insieme alla figlia Ginevra, tanto che i video sono diventati virali in pochissimo tempo. Merito della sua bellezza? Sicuramente sì. Martina Stella è però soprattutto una talentuosa attrice. È indimenticata per i ruoli che ha ricoperto nei film di Muccino.