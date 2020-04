Amici, lo spintone tra i tecnici fa esplodere Twitter durante la finale

La finale di Amici più silenziosa della storia si è chiusa con la vittoria di Gaia, cantante talentuosa amata sia dal pubblico che dai professori. Per circa un mese il talent show di Canale5 è andato in onda senza il pubblico, che per 18 anni ha caratterizzato il programma. Niente tifo sfegatato da parte delle giovanissime fan, pronte a sottolineare con applausi e urla i loro beniamini. Niente cori "Sei bellissim*", rivolti all'ospite di turno oppure ai ballerini a torso nudo. Quella di quest'anno è stata una finale con distanziamento sociale, diversa dal solito, comunque gradita dal pubblico.

Nonostante l'euforia per la vittoria di Gaia su Josè, nella quale speravano tanti utenti della rete, c'è stato un episodio che non è passato inosservato agli occhi attenti dei telespettatori, che si sono riversati su Twitter per commentare il programma. La quarantena ha in qualche modo giovato ad Amici, visto che per i giovani non esistono alternative alla tv il venerdì sera e così ecco che Twitter è diventato un enorme divano in cui fare gruppo d'ascolto collettivo a debita distanza. Tra i momenti cult di questa edizione c'è senz'altro il siparietto tra Rudy Zerbi e Maria De Filippi, che in ogni puntata si sono divertiti insieme ad Albano e Romina in uno spensierato intermezzo del programma.

A "rimetterci" è stato sempre il professore, vittima degli scherzi simpatici della conduttrice. La conclusione del siparietto finale di questa edizione prevedeva il tuffo (obbligato) di Rudy Zerbi all'interno di una piscina. Missione compiuta per la De Filippi e grandi risate in studio. Al momento di liberare il centro studio dalla scenografia, però, succede qualcosa di imprevisto. I macchinisti entrati per spostare la vasca ricolma d'acqua sono tanti, mantenere la distanza di un metro imposta dalla legge non è possibile. Ecco, quindi, che uno di questi ne spintona un altro. Un gesto eclatante inquadrato dalle telecamere del programma, che non è passato inosservato a casa. Cosa sarà mai successo? Non si conoscono i dettagli di questa diatriba di scena e nemmeno si sa se la discussione è continuata dietro le quinte. Maria De Filippi, professionista come sempre, ha continuato lo show senza batter ciglio.