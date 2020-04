La rabbia del principe Carlo: "Diede di matto quando Camilla sposò un altro"

Il principe Carlo e Camilla hanno da poco festeggiato il loro quindicesimo anniversario di matrimonio. Come sappiamo la loro storia d’amore non è stata priva di ostacoli e non possiamo neppure dire che entrambi siano stati vittime degli eventi, non del tutto almeno. Nel triangolo amoroso tra Carlo, Diana e Camilla tutti e tre si fecero del male, soffrirono e dovettero fare i conti con le loro colpe e la loro coscienza. Il principe di Galles e l’attuale duchessa di Cornovaglia si conobbero nel 1971 al Castello di Windsor, durante una tradizionale gara di polo. Secondo i tabloid tra loro fu il classico colpo di fulmine.

Tuttavia Carlo non si decideva a ufficializzare l’unione con Camilla Shand a causa, forse, di una certa ostilità della royal family che non vedeva di buon occhio quella relazione. A questo proposito Bob Colacello scrive su Vanity Fair nel 2005: “Nell’autunno del 1972 Carlo era attratto da Camilla ma evidentemente non pronto a fare il grande passo e chiederle di impegnarsi un matrimonio reale” e sottolinea che il principe “doveva partire per un tour di otto mesi nei Caraibi all’inizio del nuovo anno”. Forse la distanza lo spaventò, per questo decise di tacere, aspettare e compiere il suo dovere di erede al trono. L’attesa, però, non si rivelò la scelta migliore.

Colacello prosegue: “Quella primavera Carlo, che aveva continuato a scrivere fedelmente a Camilla e avuto risposte rassicuranti, ricevette un doppio choc: la principessa Anna stava per sposare il capitano Mark Phillips, mentre il suo corteggiatore Andrew Parker Bowles aveva fatto una proposta di matrimonio a Camilla e lei aveva accettato”. In effetti la principessa Anna aveva avuto una piccola liaison con il futuro marito di Camilla prima che il principe Carlo partisse per i Caraibi. Come riporta il magazine Express la biografa Sally Bedell scrisse nel libro “Il Principe Carlo” che per Anna Andrew Parker Bowles non era il marito giusto, inoltre era cattolico e anche per questo motivo il corteggiamento non approdò mai a un fidanzamento ufficiale.

Colacello continua: “Carlo rimase senza parole quando capì come Camilla avesse messo da parte così bruscamente ciò che lui aveva descritto in una lettera come “una relazione talmente tranquilla e mutualmente felice”. Possiamo solo immaginare il tumulto dei pensieri e dei sentimenti del principe Carlo quando apprese queste notizie. Non è finita. Colacello ricorda: “Il peggio fu che mentre Carlo languiva nelle Indie Occidentali, il suo primo vero amore e l’allora rivale erano uniti in ciò che i giornali chiamarono ‘il matrimonio dell’anno’”. Era il 1973 e alle nozze parteciparono perfino la Regina Madre e la principessa Anna. Forse in quegli anni Camilla era certa di non avere speranze con Carlo, che i Windsor non avrebbero mai accettato la loro relazione.

Potremmo pensare che la futura duchessa di Cornovaglia si fosse arresa. Magari entrambi i protagonisti di questa storia cercarono di dimenticarsi, senza successo come sappiamo bene. Non è da escludere che Camilla Parker Bowles e il principe Carlo non fossero così certi della solidità del loro amore. In fondo quando si conobbero erano molto giovani. Nel loro caso, però, il sentimento ha resistito attraverso mille tempeste e anzi si è rafforzato col tempo e con la lontananza, benché sembri un paradosso. È possibile che nessuno dei due abbia realizzato subito la profondità del legame che ogni proibizione rendeva sempre più desiderato. La storia d’amore tra Carlo e Camilla è stata una delle più controverse del Novecento e si è portata dietro uno strascico pesante di sofferenza. Il passato, però, non torna indietro e ormai i duchi di Cornovaglia sono liberi di vivere il loro amore.