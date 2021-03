La Marcuzzi da Fazio sponsorizza le sue creme: "La Rai quanto ha incassato di pubblicità?"

Non si può certo dire che l'ospitata di Alessia Marcuzzi a Che tempo che fa sia passata inosservata. La conduttrice è apparsa in splendida forma e nel chiacchierare con Luciana Littizzetto, che per l'occasione ha preso il posto di Fabio Fazio dietro il bancone, si è lasciata letteralmente andare. Dalle pose sexy mimate sul bancone alle allusioni a lati b di ogni "genere" fino alla beauty routine perfetta spiegata passo a passo alla comica torinese. Ma è proprio quest'ultimo siparietto ad aver fatto finire la Fabio Fazio e Rai Tre nel mirino delle critiche.

A stuzzicare le polemiche ci ha pensato il celebre portale Dagospia, che ha intravisto non poca "malizia" nel tutorial di Alessia Marcuzzi per insegnare alla Littizzetto ad appianare le rughe con una corretta beauty routine. Un simpatico siparietto - con tanto di elastici e fasce per capelli e gesti da rituale di bellezza - che ha scatenato l'irriverenza di Dagospia: "Ennesima 'inserzione pubblicitaria' per Fazio e Littizzetto con Alessia Marcuzzi che arriva in studio per promozionare il suo kit di creme per diventare più belle".

Luciana Littizzetto e Marcuzzi si picchiettano le guance e si accarezzano il collo per spianare le rughe in tv ma sorge spontanea la fattura: per tale sport, 'Rai Pubblicità' quanto ha incassato?

Da circa un anno, infatti, la conduttrice ha deciso di lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria femminile, creando e commercializzando sul mercato una propria linea di prodotti cosmetici come creme e sieri. A Che tempo che fa Alessia Marcuzzi ha sfoderato tutte le sue doti per coinvolgere la comica torinese nei vari passaggi della sua beauty routine. La conduttrice non ha mai parlato apertamente del suo marchio. Ma i gesti compiuti in prima serata hanno insinuato il dubbio nel celebre portale di gossip, che ha punzecchiato i vertici di viale Mazzini: "".

Una stoccatina all'indirizzo della Rai, ma soprattutto al conduttore Fabio Fazio, che già nel 2018 era finito al centro delle polemiche per presunte pubblicità occulte. A scatenare le critiche, tre anni fa, erano stati due interventi comici di Luciana Littizzetto, che nei suoi sketch aveva richiamato palesemente a due brand italiani di cibo e arredamento. Una situazione che aveva scatenando la dura reazione delle associazioni dei consumatori che avevano accusato il conduttore e la trasmissione di pubblicità occulta.