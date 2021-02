Fabio Fazio in scadenza di contratto: c'è l'incognita rinnovo per il giornalista

Si avvicina il momento X per Fabio Fazio in Rai. Il giornalista e conduttore è in scadenza di contratto e sul suo futuro nella tv pubblica c'è ancora un grande punto interrogativo. Di stagione in stagione, il ruolo dell'anchorman più famoso di Rai 3 è messo in discussione e in più di un'occasione è sembrato che Fazio fosse pronto a fare le valigie per traslocare altrove. A giugno ci sarà la scadenza naturale del suo contratto ed è tutto in divenire per capire come si evolverà per il futuro, anche se sembra scontata la prosecuzione del rapporto collaborativo con la Rai.

Il rinnovo del contratto di Fabio Fazio è anche una questione politica. Come spiega bene Marco Antonellis nel suo articolo per Tpi.it, Nelle prossime settimane scadrà anche il contratto di Fabrizio Salini, amministratore delegato Rai. Il giornalista gode di ottima stima da parte di Fabrizio Salini, quindi da una certa parte si sta premendo affinché il rinnovo del contratto di Fabio Fazio avvenga ancora sotto la gestione dell'attuale amministratore delegato. Tuttavia, c'è chi spinge sulla linea attendista per aspettare i nuovi vertici: si tratta di una strategia rischiosa, perché non si sa ancora chi arriverà in dirigenza Rai e, quindi, se a Fabio Fazio verrà riservato lo stesso trattamento attuale.

" Con gli ascolti sempre vicini al 10% sarebbe un autogol clamoroso per Rai 3 non confermarlo ", dicono da fonti Rai. I risultati del programma di Fabio Fazio, paragonati a quelli della rete, sono validi. Il programma del giornalista è tornato su Rai 3 dopo alcuni anni "in trasferta" tra Rai 1 e Rai 2, dove non è riuscito mai a sfondare negli ascolti, ottenendo risultati scarsi. Tra le tante polemiche che da sempre accompagnano il programma di Fabio Fazio ci sono gli alti costi di produzione, in parte appaltati all'esterno alla società proprio del giornalista.

Su Rai 3, Che tempo che fa è il programma di punta della rete. Titolo V, su Rai 3, fa il 2%, un risultato decisamente inferiore rispetto a quello del programma di Fabio Fazio. La partita del rinnovo di Fabio Fazio si giocherà nelle prossime settimane. Dovrà passare Sanremo prima di pensare al futuro dell'azienda e solo allora si inizierà a lavorare anche sul rinnovo dei vertici dell'azienda. La trasmissione del giornalista quest'anno ha ospitato personaggi del calibro di Barack Obama e Bill Gates, solo per citare due dei super ospiti che sono stati in collegamento con Fabio Fazio, che col tempo ha acquisito notevole credibilità in Rai, nonostante le fortissime polemiche sul suo elevato cachet.