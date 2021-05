L'attacco choc di Gemitaiz alla polizia: ​"Fate schifo, non avete le palle"

" Quando a manifestare in strada ci sono duemila ragazzi e ragazze, che magari cercano di far valere i propri diritti, ci vuole poco a scendere con i manganelli, i lacrimogeni, a sfollarli, a pestarli di botte, vero? Coi tifoni no? ". È cominciato con queste parole l'attacco choc di Gemitaiz alle forze dell'ordine. Il rapper romano, 32 anni, ha scelto le storie del suo canale Instagram per diffondere odio sulla polizia, in merito al raduno dei tifosi interisti davanti al duomo per festeggiare la vittoria dello scudetto. Un colpo basso e vergognoso verso le istituzioni.

Quando trovate trenta mila tifosi di calcio c'avete paura eh. Vi ca*ate sotto anda' lì coi manganelli e i lacrimogeni? Perché vi pistano di botte, perché sono quattro volte il numero vostro e sono pure incazzati neri più di voi

A finire nel mirino di Gemitaiz sono stati, carabinieri e forze dell'ordine in generale colpevoli, secondo il rapper, di non aver impedito alla folla di interisti di radunarsi in centro a Milano violando il divieto di assembramento. L'artista si è così lanciato in un'invettiva scioccante, paragonando le manifestazioni sociali al raduno degli interisti, polemizzando contro gli agenti e fomentando l'odio: "".