Raptus del fidanzato di Belen Rodriguez: scaglia una bottiglia contro i paparazzi

Non si può certo dire che Belen Rodriguez non sia coerente con se stessa. La showgirl argentina da ormai tre mesi a questa parte fa coppia fissa con Antonino Spinalbanese, parrucchiere delle star. Il ragazzo, più giovane di Belen, è innegabile mostri una certa somiglianza con Andrea Iannone, ex fidanzato dell'argentina e che, come lei, sia particolarmente intollerante ai fotografi. Ha un messo piede nel mondo dello spettacolo solo da poche settimane, passando da una porta di servizio, e già mostra insofferenza nei confronti dei paparazzi, anche grazie ai quali la sua fidanzata ha raggiunto il successo di oggi.

A documentare le intemperanze del parrucchiere è stato il settimanale Nuovo. Belen e Antonino sono divebntati ormai inseparabili, appena hanno un po' di tempo lo trascorrono insieme, a Milano o in qualunque altro luogo si trovi la showgirl per lavoro. Quello di Belen con i paparazzi non è un bel rapporto ormai da tanti anni. Le cronache raccontano numerosi episodi che hanno visto l'argentina protagonista di accese discussioni con i paparazzi, l'ultima solo poche settimane fa. In quell'occasione i paparazzi, dopo aver ricevuto insulti dall'argentina, hanno rinunciato a seguirla per non mettere in pericolo la loro e la sua incolumità, visto che l'argentina aveva assunto uno stile di guida pericoloso pur di seminarli.

Stavolta, però, è stato Antonino Spinalbanese il protagonista dell'alterco con i paparazzi. Il giovane si trovava in macchina con la sua fidanzata quando, come spesso accade, la loro vettura è stata raggiunta da quella dei fotografi, che tentavano di scattare qualche foto da rivendere ai giornali di gossip. Nulla di inconsulto o di scandaloso, normale amministrazione per i personaggi noti che scelgono di vivere a Milano, di uscire in centro e di frequentare i locali più alla moda della metropoli. Evidentemente, Spinalbanese non conosce certe dinamiche e così, quando i paparazzi sono stati a portata di tiro, ha scagliato contro di loro una bottiglia d'acqua.

Un vero e proprio raptus improvviso per il parrucchiere, classe 1995, che solo pochi giorni fa era stato protagonista del primo scatto romantico di coppia condiviso dall'argentina. La relazione tra i due, benché sia solo all'inizio, sembra procedere a gonfie vele e forse è per proteggere la privacy della sua fidanzata che Spinalbanese ha reagisto in quel modo. Ma queste sono le rergole del gioco. Il parrucchiere ha scelto di fare coppia con una delle donne più seguite del Paese, che in 15 anni è diventata famosa anche perché protagonista del gossip. Onori e oneri sono due facce di una stessa medaglia, che se si seglie di entrare nel sistema bisogna accettare.