Ancora scintille tra Belen e i paparazzi: "Prima la discussione furiosa, poi la guida veloce in auto"

Belen Rodriguez è stanca. Dopo aver giocato per tutta l'estate, alimentando il gossip con frecciatine più o meno velate contro il suo ex marito, dopo la seconda separazione da Stefano De Martino. Dopo il brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi, chiuso appena qualche giorno dopo la foto che li immortala in un dolce bacio a Capri. Dopo le foto che la ritraggono con l'hairstylist Antonino Spinalbanese, giovane professionista della bellezza che lavora in uno dei saloni più alla moda di Milano. Dopo tutto questo, Belen ha deciso di mettere un freno al gossip e ai paparazzi.

È inevitabile che ora Belen sia al centro della cronaca rosa. È il personaggio più in vista, che ha creato maggiori spunti di gossip ed è normale che i paparazzi siano sulle sue tracce. Come ai vecchi tempi, quindi, ecco che la showgirl argentina vive sotto l'assedio dei fotografi che la aspettano per ore sotto casa o fuori dai ristoranti. Solo pochi giorni fa si trovava a cena con un gruppo di amici e tra loro c'era anche Spinalbanese. Immancabile l'assembramento dei paparazzi all'esterno del locale, in attesa di strappare una foto della coppia in una delle sue prime serate milanesi dopo la vacanza ibizenca. Belen Rodriguez è una grande esperta di comunicazione e conosce alla perfezione il mondo del gossip, dei social e delle riviste. Per fare un dispetto ai paparazzi, e quindi bruciare l'delle foto, la showgirl argentina ha deciso di pubblicare sul suo profilo social alcune storie durante la cena, inquadrando (con tanto di zoom), proprio Antonino Spinalbanese

L'assedio continuo dei paparazzi non dev'essere certo piacevole. Belen Rodriguez, che è anche madre, deve gestire una situazione complicata ma questo è uno degli aspetti del mondo dello spettacolo. Ecco che, quindi, i nervi iniziano a saltare e nascono nuove discussioni tra la showgirl argentina e i paparazzi. La Rodriguez non è certo nuova agli scontri con i fotografi e già in passato finì su tuttii giornali per una sfuriata contro uno di loro. Nei giorni scorsi la scena si è ripetuta e a raccontarlo è Alan Fiordelmondo, uno dei fotografi di spettacolo e gossip più attivi a Milano. Subito dopo il rientro a casa dopo la scuola di Santiago, in compagnia del fidato Mattia Ferrari, Belen Rodriguez sale a bordo del suo suv e si allontana. I fotografi la seguono per un pezzo finché, a un incrocio, Belen non abbassa il finestrino dell'auto e " inizia a discutere animatamente con il primo fotografo che incontra sul suo percorso. La bella show girl perde le staffe, gesticola animatamente, parla ad alta voce ed in modo nervoso, è letteralmente furiosa ", come spiegato da Alan Fiordelmondo.