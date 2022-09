"Harry, Meghan e i figli esclusi dal testamento": la decisione della Regina

Da qualche anno, ormai, ci si chiede cosa accadrà dopo la morte della regina Elisabetta. Quale sarà il protocollo per i suoi funerali, come avverrà l’incoronazione del principe Carlo, quale futuro attende la monarchia britannica dopo la lunga e fortunata era elisabettiana sono solo alcuni dei quesiti che più catturano l’interesse delle persone. Per la verità c’è anche un’altra curiosità in tal senso e riguarda il testamento di Sua Maestà. Una nuova indiscrezione sostiene che la monarca avrebbe cambiato le sue ultime volontà, disponendo una clamorosa esclusione.

Il testamento

La fortuna privata di Sua Maestà si aggirerebbe sui 365 milioni di sterline (435 milioni di euro), ma a questa somma si devono aggiungere opere d’arte, beni immobili, l’eredità del principe Filippo, tra i 23 e i 35 milioni di sterline e quella della Regina Madre, che viaggia sugli 83,4 milioni di sterline, più altri 200 milioni di sterline che deriverebbero da altri testamenti di membri della royal family. Secondo International Business Times e Star Magazine, citati da Il Tempo, di questo immenso patrimonio non beneficeranno i duchi di Sussex e nemmeno i loro figli. Tutti esclusi.

La sovrana non avrebbe perdonato la Megxit e sarebbe piuttosto contrariata poiché ha potuto incontrare la bisnipote Lilibet Diana solo una volta da quando è nata, lo scorso giugno, in occasione del Giubileo di Platino. L’eredità di Elisabetta II dovrebbe essere destinata a William, Kate e ai loro figli, in particolare alla principessa Charlotte.

Una fonte ha detto a Star Magazine, citato da Geo News: “Si vocifera che [la Regina] abbia fatto dei cambiamenti all’ultimo minuto che saranno una sconvolgente sorpresa per i suoi eredi”. A quanto sembra Kate e Charlotte erediteranno molti dei gioielli di Sua Maestà, 300 stando al Messaggero. L’insider ha dichiarato a proposito: “[Kate Middleton e la principessa Charlotte] probabilmente otterranno la maggior parte della collezione. Kate è chiaramente la favorita in famiglia”.

Una punizione senza precedenti

Il comportamento di Harry e Meghan, le interviste, le dichiarazioni contro la royal family avrebbero stancato la regina Elisabetta, esaurito la sua pazienza, spingendola, dopo il Giubileo, a ripensare le sue ultime volontà. Se fosse confermato, si tratterebbe di un castigo senza precedenti per il principe Harry e per la sua famiglia. Un modo molto diretto per chiarire che i duchi di Sussex non fanno più parte della royal family e per loro scelta.

Meghan Markle può lanciare strali a mezzo stampa, ma la Regina avrebbe già risposto in maniera più silenziosa e sottile e di gran lunga più vigorosa. Questa presunta estromissione sarebbe una punizione che, se attuata, significherebbe la fine dei rapporti tra i Sussex e i Windsor, una specie di “damnatio memoriae”.

Per sapere se davvero la regina Elisabetta ha cancellato dal suo testamento i nomi di Harry, Meghan, Archie e Lilibet Diana si dovranno aspettare 90 anni dalla sua morte. Quindi, forse, molti di noi non potranno leggere l’ultimo capitolo di questa diatriba, a meno che non siano i duchi, magari in una nuova intervista bomba, a rivelare questo possibile, nuovo schiaffo ricevuto dalla sovrana.