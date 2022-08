"Non c'è alcuna possibilità che torni alla vita pubblica". Le figlie di Andrea "pregano" Carlo

Dopo i colloqui“serrati” intercorsi con la madre Elisabetta, per riavere un ruolo pubblico all’interno della royal family, ad aiutare il principe Andrea sono accorse le figlie. Stando al Daily Mail, le principesse Eugenia e Beatrice avrebbero “ pregato” lo zio Carlo di reintegrare il padre alla sua vita pubblica, ma il futuro re pare sia stato irremovibile. “Non ci sono possibilità ”, ha affermato il primogenito della regina, che lo scapestrato fratello ritorni ad occupare ruoli istituzionali nella famiglia.

Il duca di York è stato costretto a ritirarsi a vita privata a causa dello scandalo Epstein, nel quale è rimasto coinvolto. Amico di lunga data del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein e della sua complice Ghislaine Maxwell, Andrea è stato accusato da una delle vittime del magnate di aver intrattenuto con lei rapporti sessuali quando era minorenne. La 39enne americana ha affermato che Epstein l’avrebbe “ trafficata ” a diversi uomini, tra i quali il principe di casa Windsor, in diverse occasioni.

Dopo una poco convincente intervista rilasciata da Andrea alla Bbc, il pubblico e i media hanno sotterrato definitivamente l’immagine del principe e mamma Elisabetta è stata costretta ad allontanare il figlio prediletto, sottraendogli i titoli militari e le associazioni di beneficenza di cui Andrea era presidente. Il principe, nel tentativo di scagionarsi dalle accuse di abusi lanciategli dalla Giuffre, era apparso poco empatico nei confronti delle vittime di Epstein e poco sincero.