La Regina Elisabetta impara a usare le videochiamate a 93 anni

Non si smette mai di imparare. La Regina Elisabetta II, 93 anni, ora è in isolamento insieme al marito Filippo nella tenuta di Windsor. Sono lontani dal resto della famiglia, e per la prima volta li è stato espressamente proibito di incontrare i parenti. Ma ai tempi dei social, la distanza non è più un problema. Anche la regina, come il resto delle nonne e bisnonne del Paese, userà le videochiamate per mettersi in contatto con i suoi cari.

Lo ha riferito il Telegraph. Questa settimana il suo staff porterà le attrezzature necessarie per consentire le comunicazioni. Al momento sono alla ricerca di un mezzo simile a Skype e FaceTime, ma che possa garantire gli standard di sicurezza a cui è abituata la famiglia Windsor. Non avendo mai utilizzato questo mezzo tecnologico, la sovrana seguirà un corso accelerato per potersi mettere quanto prima in contatto con gli altri membri della Royal Family.

Il principe Carlo e sua moglie Camilla, avendo superato i 70 anni, rientrano nella fascia considerata più a rischio. Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha ordinato alle persone anziane di restare a casa. Loro, come la regina, dovranno rimanere in isolamento nella loro residenza in Scozia. Harry e la sua famigliola sono barricati in casa in Canada. I duchi di Cambridge, invece, sono rimasti a Londra per portare avanti gli obblighi reali. Il principe William è secondo in linea di successione ed è l’unico membro del Consiglio di Stato in grado di sostituire la regina in questo momento così complicato per il Paese. Per lui questo è un vero e proprio periodo di prova, prima di diventare re.