La regina Elisabetta riappare sorridente al Royal Windsor Horse Show

Lo scorso 10 maggio la regina Elisabetta ha dovuto rinunciare alla tradizionale cerimonia d’apertura della nuova sessione parlamentare: “La Regina continua ad avere problemi di mobilità episodici e, su consiglio dei suoi medici, ha deciso con riluttanza che non parteciperà alla cerimonia” , ha fatto sapere Buckingham Palace. Una precauzione per evitare che Sua Maestà si affatichi in vista del Giubileo di Platino per i suoi 70 anni di regno. La sua assenza, però, ha allarmato sudditi e tabloid. Ancora una volta, però, la sovrana ha smentito i più pessimisti tornando in pubblico tranquilla e sorridente per vedere i suoi cavalli al Royal Windsor Horse Show.

Paura per la Regina

Negli ultimi giorni la regina Elisabetta ha dovuto cancellare due tra gli appuntamenti più importanti che scandiscono la sua agenda annuale e, di riflesso, il suo regno: la già citata apertura del Parlamento e, subito prima, i Garden Party che si tengono ogni primavera nei giardini reali di Buckingham Palace e Holyroodhouse. L’assenza della monarca ai ricevimenti all’aperto è stata giustificata così dal Palazzo reale: “Sua Maestà la Regina sarà rappresentata da altri membri della famiglia reale alle feste in giardino di quest’anno, con dettagli sulla partecipazione da confermare a tempo debito”.

Due forfait studiati, per così dire, in modo da garantire la presenza della regina Elisabetta agli eventi del Giubileo di Platino, il prossimo giugno. Una specie di strategia del riposo, che prevede solo incontri da remoto e impegni leggeri, con cui la monarca recupererà tutte le forze che le serviranno per affrontare il lungo fine settimana delle celebrazioni. Per questo motivo la royal family è scesa in campo a sostituire Sua Maestà ai Garden Party e il principe Carlo, in particolare, ha presenziato all’apertura del Parlamento leggendo, al posto della madre, il tradizionale Discorso della Regina alla Camera dei Lord.

Per l’erede al trono si è trattato di un momento solenne, una sorta di prova generale da futuro re. È innegabile, però, che la mancanza della sovrana, unita alla visione della Imperial State Crown a pochi passi dal principe, senza che questi potesse indossarla, abbia avuto sull’opinione pubblica quasi un effetto di straniamento. Ma non è durato a lungo. La Regina è già tornata in pubblico e la sua sola presenza ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute.

La Regina sorridente

Elisabetta II, informa Sky News, è stata fotografata al Royal Windsor Horse Show, che si tiene dal 12 al 15 maggio 2022. Il Sun riferisce che non si tratterebbe di una partecipazione ufficiale, ma di una semplice visita privata per osservare il suo cavallo gareggiare. "Ha solo cambiato idea" , ha riferito una fonte al tabloid, parlando dell'arrivo a sorpresa di Elisabetta. Un'altra fonte ha assicurato: "Se la Regina ha dei cavalli in gara, ci sono buone possibilità che faccia uno sforzo per partecipare". Sua Maestà è apparsa in ottima forma ed è stata vista parlare con alcune persone tra cui, pare, degli ufficiali, dal finestrino della sua Range Rover. La sovrana, occhiali scuri e cardigan blu, ha riso, scherzato, facendo pensare che i suoi problemi di mobilità, pur fastidiosi, non siano gravi. È vero, la Regina ha saltato i Garden Party e la cerimonia d’apertura del Parlamento solo in occasione delle gravidanze del principe Andrea e del principe Edoardo, nel 1959 e nel 1963, mettendo il suo dovere e il servizio al Paese sempre prima di ogni altra cosa.

I forfait di quest’anno, dunque, pesano inevitabilmente, soprattutto perché dovuti agli acciacchi dell’età avanzata, ma rivederla con un’espressione gioiosa, mentre si lascia andare a risate e chiacchiere, lascia ben sperare per il futuro. La regina Elisabetta ha dimostrato, ancora una volta, di avere una tempra e un carattere fortissimi e di saper trovare in se stessa le risorse di cui ha bisogno per adempiere alle sue responsabilità di sovrana. Fino all’ultimo.