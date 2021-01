Renzi sfora a Cartabianca. Galli sbotta in diretta: ​"Stufo dei luoghi comuni"

Serata complicata a Cartabianca. Prima la sfuriata di Bianca Berlinguer contro gli schiamazzi in studio, poi l'intervista interminabile di Matteo Renzi e infine lo sfogo dell'infettivologo Massimo Galli per il ritardo del collegamento. Il programma di RaiTre ha avuto diversi fuori programma nel corso dell'ultima puntata del 12 gennaio. E qualcuno sul web ha trovato il tempo di scherzarci sopra. " C'è molta serenità a Cartabianca ", hanno ironizzato sui social network i telespettatori dopo la serie di imprevisti avvenuti in diretta.

In effetti nell'ultima puntata di Cartabianca si è respirata un'aria decisamente pesante. L'intervento di Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, era atteso un'ora prima rispetto alla reale messa in onda. Ma a far slittare il collegamento con l'infettivologo - oltre le 23.30 - è stata l'intervista fiume al leader di Italia Viva,. L'argomento era delicato - la crisi di governo - e come se questo non bastasse ci si sono messi anche i collaboratori della conduttrice a complicare lo svolgimento della trasmissione. Poco prima di congedare Renzi, infatti, Bianca Berlinguer si è vista costretta a rimproverare autori e personale che, ai margini dello studio, parlavano a voce alta disturbando la diretta. Un intermezzoche ha ulteriormente ritardato il collegamento con l'infettivologo Galli che, una volta apparso sul videoschermo, non ha nascosto il suo disappunto.