Furia Berlinguer in tv ​"Li fate stare zitti...?"

Il "vizietto" delle ramanzine ai collaboratori in RAI sembra andare di moda. Dopo le sfuriate di Pierluigi Diaco e Mara Venier anche Bianca Berlinguer ha perso le staffe in diretta televisiva. Tutta colpa di alcuni collaboratori che, mentre lei intervistava Matteo Renzi, chiacchieravano e scherzavano a margine dello studio.

Nell'ultima puntata di Cartabianca Bianca Berlinguer ha accolto in studio il leader di Italia Viva,. L'occasione per parlare della crisi di governo e del braccio di ferro in atto con il premier Conte. Prima di congedare l'esponente politico però la conduttrice si è vista costretta a stoppare la discussione e a bacchettare i suoi collaboratori in studio. "", ha detto Renzi indicando le persone in studio alle spalle della Berlinguer. Ma le parole del politico toscano sono passate in secondo piano e la Berlinguer, spazientita dai rumori in sottofondo, è sbottata: "". Insomma proprio come fa una maestra agli studenti indisciplinati in classe. "", ha concluso la conduttrice congedando Renzi. Prima di lasciare lo studio il leader di Italia Viva ha trovato però il tempo di fare dell'ironia spiccia: "".

Come se questo non bastasse, Bianca Berlinguer si è dovuta sorbire anche la ramanzina del professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, in collegamento esterno. L'intervento dell'esperto era atteso in anticipo, ma alla fine l'intervista al politico toscano si è protratta per oltre un'ora. Il ritardo si è accumulato e questo ha indispettito Massimo Galli. " La vedo con un'aria un po' scocciata ", ha esclamato Bianca Berlinguer, servendo su un piatto d'argento la replica seccata all'ospite: " Un po' troppo scocciata, abbia pazienza. Sono in piedi a lavorare dalle 6 di stamattina, faccio a meno… ". Il video della sfuriata della Berlinguer a Cartabianca e dello sfogo di Galli hanno fatto il giro del web in poche ore, scatenando l'ironia del popolo social: " Molta serenità a Cartabianca ".