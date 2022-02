"Ridicolo, per colpa tua...". Si scatena la lite in studio ad Amici

Il ritorno di Garrison Rochelle ad Amici è stato nel segno dei vecchi tempi. Il coreografo americano è tornato negli studi della scuola di Maria De Filippi e si è subito scontrato con la maestra Celentano. I due non sono mai andati troppo d'accordo già ai tempi in cui, entrambi, rivestivano il ruolo di docente all'interno della scuola. La lunga assenza di Garrison da Amici non sembra avere però cambiato i rapporti con la Celentano.

Nell'ultima puntata del talent i due hanno avuto un acceso confronto sull'esibizione della ballerina Carola. Garrison è stato invitato dalla De Filippi per giudicare gli studenti insieme ad altri professionisti, ma il voto rifilato alla danzatrice di Alessandra Celentano non è affatto piaciuto a quest'ultima, che ha innescato una violenta discussione con il coreografo. I voti ricevuti da Carola l'hanno relegata nella parte bassa della classifica dei ballerini e Alessandra Celentano ha cercato di vederci chiaro: " Maria vorrei sapere i voti di Carola dati dai giudici, perché ho un sospetto ".

La De Filippi ho subito intuito a chi si riferisse l'insegnante e ridendo ha invitato Garrison a tornare in studio e dire in prima persona quale voto avesse assegnato a Carola. " Vieni, vieni Garrisson che chiacchieriamo un po'", ha ironizzato la Celentano accogliendo in studio il giudice. Maria ha spiegato che la posizione in classifica di Carola poteva dipendere proprio dal 6+ assegnato dal coreografo americano e la Celentano si è innervosita: "Non potevi che essere tu. Non so cosa hai visto. Come sempre poi devo accettare ma dare 6 quando abbiamo voti come 9 e 7,5.... devo pensare che tu ce l'abbia con la danza classica ".