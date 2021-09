"Ridurla così…". Il volto tumefatto, poi la foto di Guendalina Tavassi sparisce

C'è mistero attorno alle storie pubblicate da Guendalina Tavassi e da sua figlia Gaia Nicolini. Entrambe hanno condiviso una foto dell'influencer con il volto evidentemente tumefatto che, però, è stata rimossa dopo pochi minuti da entrambi gli account senza dare ulteriori informazioni. Da quel momento madre e figlia sono scomparse dai radar dei social creando allarmismo nei loro seguaci, che ora si interrogano su cosa possa essere accaduto all'ex concorrente del Grande Fratello.

Guendalina Tavassi è stata aggredita? Questo si domandano adesso i follower. Un dubbio lecito, supportato anche da quanto scritto dall'influencer e da sua figlia a corredo della foto inizialmente condivisa sui social. La prima a condividere lo scatto è stata proprio l'ex gieffina. La sua didascalia è stata piuttosto sibillina: " Io fortunatamente sono ancora qua ". Nella foto, Guendalina Tavassi, che indossa la mascherina, mostra che sotto il suo occhio si vede in maniera piuttosto chiara un grande ematoma scuro. Poche ore prima, l'influencer si trovava a pranzo in un ristorante di Roma, dal quale ha condiviso alcune storie ironiche.

Ad aggiungere ulteriori dettagli è stata sua figlia qualche minuto dopo: " A ridurre mia madre così, che schifo. Vergogna, sono senza parole ". Un messaggio sgrammaticato, probabilmente scritto con la rabbia del momento, che lascia intuire l'aggressione ma che non dà nessun'altra spiegazione a quell'occhio tumefatto.

In tanti ora si chiedono perché le due abbiano condiviso le storie per poi cancellarle a quella velocità e, soprattutto, perché dopo aver lanciato una bomba come questa nel mare dei social, consapevoli di fare rumore, non abbiano dato altri dettagli. Nonostante la rapidità con la quale entrambe abbiano provveduto a cancellare le storie, gli utenti avevano già provveduto a fare lo screenshot e a far girare l'immagine, alimentando i dubbi e le preoccupazioni della rete anche in chi non aveva fatto in tempo a vedere le condivisioni originali.

Le parole di Gaia sono state molto forti, la ragazza sembra rivolgersi a qualcuno di non ben definito. Chi è che si è spinto a "ridurre" così Guendalina Tavassi? Il dubbio corre sulla rete ma né l'influencer né sua madre sembrano al momento intenzionate a fornire ulteriori dettagli. Ma dalla rete si levano anche alcune proteste, perché in tanti sottolineano una mancanza di rispetto nel condividere una foto simile, con tali parole, senza dare poi spiegazioni. Se non c'era l'intenzione di raccontare la causa di quei lividi, perché allora condividere una storia così forte? Non resta che aspettare per capire se nelle prossime ore una delle due fornirà maggiori dettagli, anche solo per tranquillizzare i tanti fan di Guendalina Tavassi.