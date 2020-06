"Riempi il bicchiere", Marika Fruscio bacchettata sulla foto finta

Quel dettaglio birichino sullo scatto di Marika Fruscio.

La commentatrice sportiva ha pubblicato su Instagram un’immagine decisamente sexy, che la ritrae con addosso un costume da bagno rosso: il décolleté esplosivo di Marika Fruscio è in risalto, in primissimo piano, e molti utenti si sono sdilinquiti in complimenti al suo fascino mozzafiato. “ Anto’ fa cald ”, scrive lei nella didascalia, facendo il verso a uno storico e indimenticabile spot pubblicitario. Ma a qualcuno non è sfuggito un dettaglio bizzarro.

Nella foto, Marika Fruscio si mostra nell’atto di bere una bevanda da un bicchiere con la cannuccia. L’effetto è sensuale, ma è difficile dire di che bevanda si tratti, perché il bicchiere è vuoto, come ha sottolineato un follower: “ Almeno riempi il bicchiere ”, ha scritto, accompagnando alle parole un’emoji esilarata.

Gli altri follower però non hanno notato nulla, intenti ad attirare l’attenzione della loro beniamina con diversi apprezzamenti. “ Divina in rosso ”, scrive qualcuno a Marika Fruscio. “ Donna incantevole e affascinante di grande bellezza! Sei bellissima e molto sexy ”, aggiunge un altro incantato follower. “ Completino stupendo anche per il colore. Sei magnifica ”, rincara ancora fan.

Non è il solo scatto in costume che Marika Fruscio ha pubblicato sui suoi canali social in queste ore. In un’immagine successiva, si mostra sul divano della sua casa intenta a rilassarsi in costume intero. “ Metti che fa caldo e non ti fidi ad accendere l’aria condizionata... Taaaac! Costume! ”, scrive la giornalista sportiva nella didascalia.

Qualcuno approfitta degli aggiornamenti social per far notare che Marika Fruscio è assente da un po’ di tempo dalle ospitate televisive. “ Non accendere l'aria condizionata - scrive un follower - resta in costume…. Vacanze o seguirai il campionato quest’estate? È da un pezzo che non ti si vede a 7Gold ”. Con il blocco del campionato di calcio, la conduttrice è stata infatti lontana dagli schermi, salvo annunciare il suo ritorno con un fotomontaggio eloquente nei giorni scorsi. La commentatrice partenopea ha pubblicato sempre su Instagram uno scatto che la ritrae di spalle, con addosso solo un paio di slip che richiamano la fantasia di un pallone, all’interno di uno stadio gremito. “ Dal 20 Giugno riparte il campionato di calcio ”, recita la sua didascalia.

