Rientra il caso Detto fatto: il programma di Rai2 tornerà in onda

Dopo la bufera scatenata una settimana fa dal tutorial di Detto Fatto considerato sessista, le acque sembrano in procinto di calmarsi in quel di Viale Mazzini. Il programma è stato sospeso con effetto immediato dalla dirigenza Rai e voci di corridoio insistenti nei giorni scorsi avevano paventato una cancellazione. Tuttavia, Marco Antonellis su Affaritaliani rivela che l'ipotesi più estremista sembra essere ormai tramontata e il programma potrebbe tornare in onda già nei prossimi giorni con una nuova formula.

A scatenare le polemiche era stato un tutorial che insegnava alle donne come fare la spesa in modo sexy. L'intento del programma era ironico, questo è quanto detto a più riprese dalle protagoniste del programma. Non era la prima volta che a Detto Fatto andavano in onda di quel tipo ma l'episodio dello scorso 24 novembre ha scatenato una vera e propria bufera, che dal mondo televisivo si è spostato a quello politico, con la condanna bipartisan di quanto andato in onda. Ludovico

Di Meo, direttore di Rai2, e Fabrizio Salini, ad Rai, si sono scusati quando è esploso il caso, anche se molti criticano le tempistiche della presa di coscienza. Infatti, il caos mediatico è nato solo il giorno successivo alla messa in onda del programma, quando alcuni spezzoni di quel momento sono arrivati sui social, dove sono diventati virali.

Possibile che una rete televisiva si renda conto di quanto va in onda sulle sue reti solo quando questo diventa virale sul web? Al di là di questo aspetto, a farne le spese sono state la conduttrice Bianca Guaccero ed Emily Angelillo, la ballerina professionista esperta in lap-dance che ha fisicamente effettuato il tutorial. Sui loro profili social si è scatenata una tempesta di insulti di vario tipo, tanto che la ballerina è stata costretta a rendere privato il suo profilo. Tutto il team del programma è stato congelato lo scorso 25 novembre, senza sapere quando e se sarebbe potuto tornare all'opera per la realizzazione del programma.

Nonostante la consegna del silenzio, da Viale Mazzini trapelano le prime indiscrezioni sul nuovo corso del programma. La Rai avrebbe già provveduto a sostituire il capo progetto di Detto Fatto e avrebbe già provveduto a effettuare un rimpasto nel gruppo autorale, per dare nuova linfa al programma. Detto Fatto potrebbe tornare in onda già nei prossimi giorni. L'obiettivo è di ripartire già ai primi della settimana prossima ma non si esclude che si riesca anche prima.