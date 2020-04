Rimandato al 2021 il royal wedding di Beatrice di York

La pandemia sta mettendo in ginocchio l’economia mondiale e, di conseguenza, il distanziamento sta provocando molti danni anche e soprattutto dal punto di vista della società. Eventi, vacanza o il semplice saluto a un amico sono irrealizzabili a causa di un male invisibile che inevitabilmente ha cambiato il nostro stile di vita. E lo sa bene Beatrice di York che, in questa grave crisi, è la donna di corte che più sta soffrendo i limiti imposti dal virus. Come riporta il Daily Mail in un aggiornamento dell’ultimo minuto, pare che il tanto atteso matrimonio regale con Edoardo Mapelli Mozzi è stato rimandato al 2021.

Le voci di corridoio sono ancora da confermare, questo è pur vero, ma le prime indiscrezioni che sono trapelate in rete confermerebbero alcuni rumor che avevamo già popolato diversi tabloid. La cerimonia si sarebbe dovuta svolgere il prossimo 29 maggio nella cappella di St. James’s Palace, ma da quel che sembra, tutto è stato rimandato a data da destinarsi. Si ipotizza che Beatrice potrà sposare il suo Edoardo nella primavera del 2021 e, finalmente, potrà avere la cerimonia sfarzosa che ha sempre desiderato. Infatti, il matrimonio della figlia di Sarah Ferguson, fin dall’inizio, ha subito diversi contraccolpi. Lo scandalo Epstein che, come un tornado, si è abbattuto sul Principe Andrea ha messo già una volta in serio pericolo la celebrazione. Si era però giunto a un accordo che, secondo le voci, era piaciuto a tutti. Persino a Beatrice di York.

Prima della pandemia infatti, la Regina Elisabetta aveva proposto una cerimonia più sobria da festeggiare nei cortili di Bukingham Palace, così da evitare che l’attenzione sulla vicenda del Principe Andrea potesse arrecare problemi alla coppia e alla celebrazione del matrimonio. Tutto stava procedendo nel migliore dei modo ma l’emergenza sanitaria ha costretto a una battuta di arresto. Per evitare gli assembramenti, all’inizio, si era pensato a uno spostamento di qualche mese, ma alla luce dei contagi nel Regno Unito, pare che posticipare il matrimonio al prossimo anno sia una scelta inevitabile. Questo però potrebbe essere un grosso vantaggio per Beatrice di York. La giovane che ha sempre sofferto per il destino che ha dovuto subire, pare che questo stop forzato, potrà regalare a Beatrice di York il matrimonio dei sogni che ha sempre desiderato. E, secondo gli esperti che hanno diramato la notizia, pare che la via intrapresa sia quella giusta. Purtroppo la sicurezza è la prima cosa da rispettare in questo momento storico.