Rischia il lavoro per andare a C'è posta per te. E il figlio reagisce così

Quella di Giovanni e Christian è una storia familiare a lieto fine. A chiamare C'è posta per te è il padre, Giovanni, che dopo la nascita di suo figlio ha deciso di non prendersene cura affettivamente. Christian è figlio del tradimento che Giovanni perpetrò ai danni della sua ex fidanzata. Complice la giovane età e l'immaturità dei 20 anni, l'uomo per 19 anni non è stato un padre con Christian ma ha deciso di provare a recuperare i rapporti col figlio, ormai cresciuto, e si è detto disposto a tutto pur di riuscire, anche a perdere il lavoro. La sua determinazione ha fatto breccia nel cuore di Christian, che ha aperto la busta.

" Sono qui stasera per chiederti perdono per tutto il male e i dolori che ti ho procurato in questi anni. Sono qui per chiederti perdono perché ti ho reso orfano però in realtà un padre lo avevi che, però, in quel periodo non era maturo per prendersi una grande responsabilità ", ha detto Giovanni con le lacrime agli occhi. Quasi vent'anni di assenza non possono certo essere recuperati, quello è un tempo che è andato perso, ma l'uomo vuole cominciare a costruire col figlio il rapporto che non ha mai avuto e che, invece, ha con l'altro suo figlio, di appena 9 anni.

" Non dico che possiamo recuperare il passato, perché i dolori che hai vissuto li tieni dentro di te. Ma hai 19 anni, io voglio fare il papà come lo faccio con mio figlio Giuseppe, alla stessa maniera. So che è difficile per te credermi, ma è così. So di avere davanti a me mio figlio, sei un bellissimo ragazzo, sei cresciuto benissimo ", ha proseguito l'uomo, che ha riconosciuto il lavoro dei nonni nel crescerlo. La reazione del ragazzo è stata inizialmente fredda, distaccata da quell'uomo che non ha mai riconosciuto come padre non avendoci mai scambiato nemmeno una palla in un campetto di calcio improvvisato.