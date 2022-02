"Irama canta e insegue Grignani": social in visibilio per il duo

Nessun caso Bugo-Morgan, ma il ritorno di Gianluca Grignani a Sanremo 2022 al fianco di Irama non è passato inosservato. Dopo le voci su una presunta lite, i due artisti sono saliti sul palco dell’Ariston per interpretare “La mia storia tra le dita” nella serata del Festival dedicata alle cover: l’esibizione è stata parecchio movimentata e ha coinvolto anche il pubblico, trascinato dall’energia del duo.



Salito sul palco a canzone già iniziata, Gianluca Grignani è stato accolto con affetto dal pubblico dell’Ariston e l’interpretazione è stata decisamente passionale, basti pensare al finale con bagno di folla in platea oppure ai diversi inviti rivolti al pubblico a partecipare con la voce, a mo' di karaoke. Un entusiasmo che ha contagiato anche il popolo della rete, letteralmente in visibilio per il ritorno dell’artista milanese a Sanremo.



Molti utenti su Twitter hanno commentato l’impegno profuso da Irama per cercare di contenere il collega. Quest’ultimo, infatti, ha smesso di cantare in certi punti del brano ed è andato a trovare il pubblico. Ecco qualche commento sulla vicenda: “Grignani che svappa nel pubblico e Irama che lo insegue come le best babysitter”, “Grignani che va in mezzo alla gente e smette di cantare e Irama che non sa che cosa fare e cammina random senza una vera meta e inizia a fare vocalizzi per riempire il vuoto”, “Irama che deve cantare e contemporaneamente contenere Grignani, gli sta venendo una sincope”.

L'esibizione si è conclusa con un abbraccio e con grande affetto tra i due artisti e un messaggio di Amadeus rivolto proprio a Gianluca Grignani: "Vorremmo rivederti più spesso a Sanremo" .