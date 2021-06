Rivelato il cast di Resident Evil: tutto quello che c'è da sapere

La Geeked Weeek, la settimana virtuale che ha coinvolto gli utenti della piattaforma streaming di Netflix con annunci speciali, trailer e anteprime, ha rivelato una notizia che tanti fan in tutto il mondo aspettavano. È stato infatti svelato il cast della prossima serie Resident Evil che vedrà la luce i primi mesi del 2022. Nato nel 1996 come videogioco della Capcom, il titolo si è evoluto negli anni con numerosi seguiti in film, fumetti e live action, in un successo che non sembra avere fine. La versione Netflix sarà una vera chicca per i fan e gli appassionati dei videogiochi, portando elementi inediti e nuovi personaggi.

Il cast

Tanti sono i nomi, alcuni dei quali molto noti come a star di John Wick Lance Reddick. Nel cast molte donne a partire da Ella Balinska (Charlie's Angels), Adeline Rudolph (Le terrificanti avventure di Sabrina), Tamara Smart (Guida per babysitter a caccia di mostri), Siena Agudong (Ci mancava solo Nick) e Paola Nuñez (Bad Boys for Life) che sono state ufficialmente presentate e sono già sul set per la serie horror di Netflix. Ulteriori personaggi femminili non sono stati ancora rivelati, ma è stato confermato che Reddick ha firmato per interpretare il malvagio capo della Umbrella Corporation Albert Wesker, interpretato in precedente da Jason O’Mara e Shawn Roberts nel film Resident Evil con Milla Jovovich.

Cosa sappiamo della serie?

Oltre al cast, si è saputo qualcosa in più della trama. La storia inizierà quasi tre decenni dopo la scoperta del T-Virus quando un'epidemia rivela gli oscuri segreti della Umbrella Corporation. Si svolgerà in due linee temporali distinte e seguirà le vicende di tre personaggi: Jade Wesker e le sue due figlie quindicenni Jade e Billie mai apparse prima nei videogiochi della Capcom, che si sono appena trasferite a New Raccoon City. Queste scopriranno che la città in realtà non è come sembra e che anche il loro padre nasconde alcuni pericolosi e oscuri segreti. Nel frattempo la seconda linea temporale seguirà Jade a trenta anni, quando sulla terra sono rimaste meno di quindici milioni di persone e più di sei miliardi di mostri infettati dal virus T. Jade dovrà fare tutto il necessario per sopravvivere in questo nuovo mondo, mentre i fantasmi del passato su suo padre e sua sorella continueranno a perseguitarla.

La decisione di far uscire il progetto

La serie Resident Evil live-action di Netflix ha ricevuto il via libera lo scorso anno. Il progetto è stato scelto dal produttore esecutivo di Supernatural Andrew Dabb, che ne seguirà anche la sceneggiatura. Oltre a lui, la serie è scritta e prodotta da Mary Leah Sutton, con Robert Kulzer e Oliver Berben di Constantin Film come produttori esecutivi. Constantin Film, lo studio dietro il franchise di film uscito in precedenza, sarà anche quello del progetto della serie che vedrà il CEO Martin Moszkowicz come produttore.

L’anticipazione per i fan

In attesa che la prima serie su Resident Evil venga messa in onda, una serie anime originali Resident Evil: Infinite Darkness debutterà prossimamente su Netflix, e sarà incentrata sui personaggi preferiti dai fan, Leon S. Kennedy e Claire Redfield. Inoltre il titolo celebra quest'anno il suo 25° anniversario e per l’occasione è uscito un inedito videogioco: Resident Evil Village. Uscito il 7 maggio ha bruciato ogni record di vendita.

Quando uscirà la serie?

La buona notizia è che essendo già in produzione, molto probabilmente Resident Evil potrà vedere la luce all’inizio del prossimo anno. Sarà composto da 8 episodi di circa cinquanta minuti l’uno. Nonostante sia davvero molto presto per dirlo, fonti vicini a Netflix parlano già di un rinnovo per una seconda e addirittura terza stagione.