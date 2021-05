La rivelazione di Arisa: "Il mio uomo ha avuto un fidanzato per tanto tempo"

La quiete sentimentale non pare faccia parte di Arisa, che però ama la sincerità, come d'altronde cantava in uno dei suoi brani più celebri di Sanremo. Arisa ad Amici è una delle insegnanti più amate dal pubblico a casa, in studio regala momenti esilaranti e quando inizia a cantare la sua voce incanta il pubblico intero. Da qualche tempo è fidanzata con il suo agente Andrea Di Carlo con il quale, proprio pochi giorni dopo l'ultima edizione di Sanremo, sembrava avesse rotto per sempre. Invece no, anzi, ora sono più uniti che mai e Arisa ha rivelato un retroscena inedito della sua relazione al settimanale Io Donna: il suo fidanzato è fluido. Cosa vuol dire? Nel linguaggio del politicamente corretto indica una persona che fluidamente passa dalle relazioni eterosessuali a quelle omosessuali.

" Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente, l'abbiamo fatto oramai non so più quante volte, te lo ricordi anche tu ", cantava Arisa pochi mesi fa sul palco del teatro Ariston prima di lasciarsi con Andrea Di Carlo. In tanti in queste parole ci hanno visto quasi una premonizione, tant'è che poche settimane dopo l'insegnante di Amici è tornata sorridente al fianco del suo fidanzato. Ora Arisa si dice " contenta. Felice. Con un ragazzo che mi ama ". Un amore un po' "troppo" presente per Arisa ma sicuramente più apprezzabile di uno indifferente come quello cantato a Sanremo.