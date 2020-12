"Roberto Bolle dice balle": botta e risposta tra Striscia e il ballerino sull'incidente a Staffelli

Roberto Bolle si difende, Striscia la Notizia replica e l'incidente di Valerio Staffelli è ancora sulla bocca di tutti. L'inviato del tg satirico di Antonio Ricci è finito all'ospedale dopo esser stato colpito dal taxi sul quale si trovava il ballerino classico, intento a fuggire dalle attenzioni di Staffelli. L'inviato ha denunciato di non esser stato soccorso né dal tassista né dall'étoile, ma Roberto Bolle a passare da "cattivo" non ci sta e ha replicato alle accuse. Peccato che a dissipare ogni dubbio ci abbia pensato, ancora una volta, Striscia La Notizia che, nelle ultime ore, ha difeso il suo inviato con fatti e immagini.

Sono molto dispiaciuto per l'incidente di Valerio Staffelli e amareggiato per tutta la vicenda. Ma i violenti attacchi su una mia presunta omissione di soccorso sono del tutto infondati

non c'era pericolo che non fosse assistito

violenti attacchi

Dopo il racconto fatto dasul rocambolesco tentativo di consegnare il tapiro d'oro a Roberto Bolle, quest'ultimo ha voluto dire la sua in merito alla vicenda. Con un comunicato ufficiale il ballerino classico è tornato a parlare dell'incidente, che ha visto protagonista l'inviato di Striscia e del quale non si sarebbe affatto curato neppure all'arrivo di ambulanza e forze dell'ordine. "", ha replicato l'étoile. Il ballerino ha spiegato che Staffelli è stato soccorso da almeno tre persone della troupe, tra operatore e guidatori, e che "". Puntualizzazioni, le sue, arrivate dopo i "" subiti negli ultimi giorni.

La replica di Striscia La Notizia e di Valerio Staffelli non si è fatta attendere e c'era da aspettarselo: " Bolle dice balle. Leggiamo con sorpresa l'ultima dichiarazione di Bolle. Lui afferma di non essersi accorto che il taxi aveva colpito Valerio. Ma la sua affermazione è smentita dai fatti e dalle riprese e - come ha raccontato Staffelli - i l taxi con una manovra forzata è passato sul collo del piede sino allo stinco. Il ballerino, seduto dietro a destra, ha visto perfettamente la scena e tutti si sono accorti di quanto stesse succedendo. Impossibile che Bolle non abbia sentito le urla di Staffelli ".