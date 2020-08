Rocco Casalino dice addio a Josè, cena romantica con Gabriele Rossi

Rocco Casalino pare abbia davvero voltato pagina, prendendo nettamente le distanze dal compagno, o ex, Josè Carlos Alvarez, per avvicinarsi all'aitante attore Gabriele Rossi, che tempo fa era stato associato all'altro bellissimo del cinema e della tv, Gabriel Garko. La vicenda del trading online pare sia stata la pietra tombale della relazione del portavoce di Giuseppe Conte con il Alvarez, ora rimpiazzato con il bel Fortunato Di Venanzio de L'Onore e il Rispetto.

A paparazzare la nuova presunta coppia è stato il settimanale Chi, cha ha fotografato i due atteggiamenti molto complici durante una romantica serata a passeggio per Roma, che di notte è il palcoscenico ideale per gli innamorati. Quella di Rocco Casalino potrebbe anche essere una mossa a uso e consumo della stampa per dimostrare all'opinione pubblica la sua assoluta estraneità alla vicenda che coinvolge il suo ex fidanzato cubano. Casalino non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale e ha vissuto con estrema naturalezza la relazione con Josè Carlos Alvarez, che è sempre stato paparazzo al fianco del portavoce di Giuseppe Conte. Una, come si conviene ai compagni e alle compagne dei personaggi più in vista della scena poltica. Poi la bomba, scoppiata meno di dieci giorni fa: Josè Carlos Alvarez è stato segnalato all'antiriciclaggio per alcune operazioni finanziarie sospette online.

Immediata la reazione di Rocco Casalino, che dopo aver dichiarato di non essere mai stato a conoscenza dei movimenti bancari del suo compagno nell'attività di trading online, ha dichiarato che il suo ex compagno è. Ha, quindi, fornito alla stampa la sua versione dei fatti con un'intervista affidata al Corriere della Sera. È con questa vicenda che l'opinione pubblica è venuta a conoscenza della crisi all'interno del rapporto tra Casalino e Alvarez, in corso già da quando l'Italia era in lockdown ma che aveva forse ancora qualche margine di riparazione prima dello scandalo del trading online. Il Corriere ha fatto sapere che il portavoce di Conte già da un po' non porta più la fede, chiaro segno di una rottura insanabile e così, a pochi giorni dalla bufera che l'ha travolto, ecco che Casalino ha trovato conforto tra le braccia di Gabriele Rossi, che finora si era sempre distinto per la sua

Per anni l'attore è stato al fianco di Gabriel Garko, i due si sono spesso mostrati insieme senza esibizionismo ma da qualche tempo pare si siano allontanati definitivamente. Già in passato si era parlato dinel loro rapporto di profonda e intima amicizia, ma i due pare avessero sempre trovato il modo di tornare vicini ma, forse, stavolta è diverso, tanto più che Gabriele si è fatto beccare in atteggiamenti così complici con Rocco Casalino.