"Per Romina la misura è colma" e la Power si prepara a lasciare Cellino San Marco

Non accenna a placarsi la saga di Cellino San Marco, che solo poche settimane fa aveva scritto un nuovo capitolo con il ritorno di fiamma tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi. Nel cuore della Puglia, tra gli ulivi e i vitigni, si consuma da anni una piccola faida familiare che vede il cantante al centro, conteso tra Loredana e Romina Power. La tenuta Carrisi di Cellino San Marco è abbastanza grande per ospitare tutti ma quando si creano tensioni nemmeno gli ampi spazi a disposizione sembrano mai abbastanza per evitare le turbolenze. Questo è quello che pare stia capitando in queste ore nella tenuta di Al Bano, almeno stando a quanto riportato sul settimanale Di Più.

Secondo le indiscrezioni del settimanale, Romina Power avrebbe pronte le valige per andar via dalla Puglia e lasciare definitivamente la tenuta di Cellino San Marco. Tra lei e Loredana Lecciso i rapporti non sono mai stati idilliaci, anzi. Le due donne combattono da anni una guerra più o meno silenziosa, fatta di allusioni e stoccate più o meno velate. L'oggetto del contendere, ovviamente, è proprio Al Bano Carrisi. Romina e il cantante di Cellino San Marco si sono lasciati ormai molti anni fa ma dopo gli attriti iniziali sembravano aver trovato un equilibrio, tanto da tornare a cantare insieme per la gioia dei loro tantissimi ammiratori. Al Bano nel frattempo aveva ricostruito una nuova famiglia con Loredana Lecciso ma anche questa sembrava destinata a scioglersi. I due si sono allontanati per un periodo ma durante il lockdown pare che tra loro sia tornato il sereno e la voglia di riprovarci, soprattutto per il bene dei loro figli. Nei giorni scorsi, la bionda showgirl ha organizzato una grande festa nella tenuta di Al Bano per festeggiare in grande stile il compleanno del cantante ma non avrebbe invitato Romina Power, che si sarebbe sentita ferita nell'orgoglio. Presente, invece, Yari, figlio di Al Bano e Romina. " Lei pensa che la misura sia colma e vuole allontanars i", scrive il settimanale Di Più riferendosi proprio a Romina Power.