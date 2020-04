Rosa Perrotta sulla passionalità ritrovata con Pietro dopo il parto: "Chi ti ama ti protegge da te stessa"

Dopo aver rimandato le sue nozze previste per l'ottobre 2018 e aver dato alla luce nel luglio 2019 il figlio concepito insieme al compagno scelto a Uomini e donne, Rosa Perrotta ha rassicurato i fan sulla sua love-story con Pietro Tartaglione. In un'intervista concessa di recente a Chi magazine, l'ex tronista aveva confidato di aver riscontrato un calo del desiderio nel rapporto di coppia con il suo amato. "Oggi mi sento una suora. Pietro non mi ha sfiorato per mesi, anche una sua carezza mi faceva andare in bestia -aveva dichiarato-. Ancora oggi non è più come prima. C’è un calo del desiderio allucinante. Al momento non voglio prenderla come se fosse una patologia. Il mio uomo ne soffre, all’inizio credeva fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio!". Ma, nella descrizione di un suo nuovo post condiviso nelle ultime ore con il web su Instagram, è tornata a parlare in modo positivo della sua convivenza con il famoso avvocato.

“Sei bellissima Rosa- si legge nel messaggio riportato a corredo di alcuni suoi nuovi scatti, che parla di Pietro-. Ogni volta che me lo dice mi vengono i brividi, mi fa un effetto strano. E me lo dice da tre anni, forse tutti i giorni. Anche quando non lo sono, anche quando non ci credo… Quando non sono come in questa foto”. E la sua dedica d'amore destinata a Tartaglione prosegue così: “Quando sono struccata, stanca, ingrassata, triste, sfatta. ‘Sei bellissima Rosa, Smettila’. ‘Sei stupenda Rosa’. Pietro mi ha insegnato che chi ti ama veramente ti tutela e ti protegge dagli altri, e anche da te stessa, alle volte. L’amore per me porta il suo nome".

Rosa Perrotta conquista il web

Dalle ultime parole d'amore riportate in rete dall'ex tronista di Uomini e donne, trapelerebbe quanto la Perrotta si senta grata al suo compagno per riuscire ad infonderle sicurezza nei suoi momenti di conflitto interiore.