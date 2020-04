Maddalena Corvaglia alle prese con le (sexy) pulizie. Ma cade rovinosamente a terra

Tonica, agile e super sportiva: Maddalena Corvaglia si è sempre distinta per essere una delle donne dello spettacolo più avvezze all’attività fisica. Ma anche lei sbaglia, cade e... ne ride.

Nelle ultime ore sta spopolando in rete un video che la ritrae mentre, sensualissima, decide di passare l’aspirapolvere su un paio di pattini a rotelle. Con un body alla “Flash dance”, capelli al vento e rossetto rosso, Maddalena si è improvvisata casalinga super sexy e si è fatta immortalare durante le faccende domestiche. Dopo pochi secondi, però, quelle immagini nate con lo scopo di lasciare sbalorditi e creare anche un po’ di invidia tra le donne in quarantena, sono diventate una vera e propria comica.

La Corvaglia, intenta a passare l’aspirapolvere ondeggiando sui pattini, è caduta rovinosamente e si è stesa al suolo. Lei, però, non si è lamentata per il dolore, ma ne ha riso allegramente. E la sua risata è stata talmente tanto contagiosa che chiunque abbia visto il video pubblicato da Dagospia e, sui social, dal giornalista e amico della ex velina, Alberto Dandolo, non è riuscito a trattenersi ed è scoppiato in una fragorosa risata.

La caduta che ha già fatto il giro del web, tuttavia, ha reso Maddalena Corvaglia più “umana”. In numerosissimi post social, infatti, la showgirl mette in mostra un fisico talmente tanto allenato e in forma da far credere che sia quasi sovrannaturale.

Dopo la partecipazione a Striscia la notizia e varie esperienze televisive, la Corvaglia ha fatto dello sport, la sua passione, un vero e proprio lavoro. Ai tempi della sua permanenza a Los Angeles la Corvaglia ha anche deciso di mettere in piedi una palestra in società con Elisabetta Canalis, storica amica incontrata sul bancone di Striscia la notizia. Le due, però, da tempo sono ormai lontane e, secondo indiscrezioni, potrebbero essere stati motivi economici che, uniti alla scelta di Maddalena di tornare in Italia, avrebbero incrinato un’amicizia solida e duratura.

Nessuna delle due ha mai voluto chiarire cosa sia accaduto ma, ormai, sono lontani i tempi in cui Maddalena ed Elisabetta deliziavano i fan con sedute di fitness ad alto impatto direttamente dalla lussuosa palestra che avevano aperto negli Stati Uniti e che, ora, pare sia stata data in affitto.