Come rubare un milione di dollari e vivere felici, attore nudo sul set del film con Audrey Hepburn

Come rubare un milione di dollari e vivere felici è il film con Audrey Hepburn che andrà in onda questa sera alle 21.10 sul canale TV 2000.

Come rubare un milione di dollari e vivere felici, la trama

Diretto da William Wyler e uscito in sala nel 1966, Come rubare un milione di dollari e vivere felici racconta la storia di Nicole (Audrey Hepburn) figlia di un uomo che viene considerato un filantropo e un vero mecenate appassionato d'arte. L'uomo, infatti, si è fatto conoscere per la grande collezione artistica che possiede, composta da pezzi che l'uomo a volte regala ai musei, mentre altre volte li vende, guadagnandoci molto. Nicole, però, comincia a preoccuparsi quando scopre che la statua di Venere del Cellini che verrà esposta al museo di Parigi su prestito del padre, verrà esaminata da un esperto d'arte per volere della compagnia assicurativa del museo. La ragazza è preoccupata perché, a dispetto di quello che crede il mondo, lei sa che il padre non è altro che un truffatore, che imita il lavoro di grandi maestri spacciandoli per veri.

Come se non bastasse una notte Nicole trova un uomo in casa sua, Simon (Peter O'Toole): la donna sa di non poter denunciare quello che ritiene essere un ladro, perché non può attirare l'attenzione della polizia su di sé e sulla casa del padre, che contiene molte prove di atti illegali. Così Nicole decide di chiedere a Simon di aiutarla a rubare la statuetta di Venere prima che venga esaminata dall'esperto e salvare così il padre. Ma c'è qualcosa che Nicole non sa, ossia che Simon non è affatto un ladro, ma un detective che sta indagando proprio suo padre.

Il licenziamento di uno degli attori per atti osceni

Come molte altre commedie romantiche interpretate da Audrey Hepburn nel corso della sua carriera, anche Come rubare un milione di dollari e vivere felici si presenta agli occhi degli spettatori come un prodotto con una sua certa eleganza innata, che ben si sposa con lo stile dell'attrice protagonista. Tuttavia dietro le quinte della produzione del film le cose non erano affatto tutte rose e fiori, al punto che la produzione della 20th Century Fox fu costretta a prendere seri provvedimenti nei confronti di uno degli attori: Hugh Griffith. Nel film di William Wyler l'attore gallese era colui che prestava il volto al padre di Nicole, il truffatore che di fatto da inizio alle avventure del film. Tuttavia Hugh Griffith - che era anche un frequente e pesante bevitore - venne ben presto allontanato dalla produzione e licenziato dal film.