Il ruolo di Lady D e il trono che lo aspetta: ecco che Re sarà William

Dalla scrittura (clicca qui) e dalla firma (clicca qui) dell’erede al trono d’Inghilterra, il principe William, emergono buone capacità nel ricoprire tale incarico assolvendolo con carisma ma anche rimanendo fedele alla tradizione appresa dalla nonna che ha saputo gestire con diplomatica maestria.

La grafia, con lettere assai piccole, con uno spazio adeguato tra una parola e l’altra, col rigo mantenuto e la firma uguale allo scritto, denota una personalità che interiorizza molto e che agisce con senso critico e con capacità di discernimento, elementi importanti per essere degno del rango di Principe.

Si nota in lui forza volitiva e una notevole energia vitale che gli permettono buoni investimenti non solo nello sport, ma anche in una paternità affettuosa, quasi a compensare il lutto che ha dovuto subire da giovane.

Nonostante il benessere e i favori che provengono dalla nonna, credo che egli viva dentro di sé un mondo meno istituzionale e ciò lo ha reso più sensibile ai problemi sociali. Infatti, l’essenzialità che si nota nella firma corrisponde a un carattere serio e sobrio. Il tratto elegante e quei puntini delle “i”, gettati casualmente in alto, indicano una certa aggressività, peraltro positiva proprio perché investita in attività diverse. Sembra che, anche se inconsciamente, il principe William, duca di Cambridge, voglia emulare la madre Diana, cercando di farla sopravvivere in lui.

Egli è persona che, anche come marito e padre, sa dare il meglio di sé trovando il modo di percorrere strade che gli permettano di uscire da un’etichetta rigorosa per vivere al meglio le proprie doti innate (vedi originalità della firma).

È vero che i privilegi danno sicurezza, stabilità e senso di appartenenza (vedi grafismo elegante e tracciato con forza), ma in lui giocano un ruolo determinante alcune peculiarità del temperamento come la naturale disponibilità e un’innata simpatia.