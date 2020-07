La moglie di Will Smith confessa il tradimento: "Sì, ho avuto una relazione"

La strumentalizzazione del proprio dolore non può essere condannata e nemmeno argomentata. Va capita. Certo, quando l'ammissione di un adulterio avviene in diretta social nel proprio programma, il dubbio che si tratti di uno stratagemma per attirare l'attenzione viene, tanto più quando i protagonisti sono due nomi altisonanti come Jada Pinkett Smith e Will Smith. L'attrice è impegnata in questo periodo nella conduzione di uno show su Facebook Watch dal titolo Red Table Talk ed è in uno di questi episodi che, chiamato a sé il marito, gli ha confessato di averlo tradito con August Alsina, giovane rapper oggi 27enne che i due accolsero in casa 4 anni fa.

" È cominciato tutto dal nostro tentativo di aiutarlo a migliorare la propria salute mentale ", ha detto Jada Pinkett Smith, ricordando quando il ragazzo, amico del figlio, arrivò a casa loro nel periodo durante i quali vivevano da separati in casa. August Alsina era un ragazzo problematico che necessitava di cure e allora i due si convinsero a ospitarlo per aiutarlo nel suo percorso. " Con il tempo, però, ho cominciato a provare un nuovo tipo di coinvolgimento ", ha spiegato Jada Pinkett Smith al marito, ricordandogli che non aveva bisogno di nessun permesso per vivere le sue esperienze e intraprendere una nuova storia con un altro uomo. " È stata una relazione, assolutamente. Provavo molto dolore, ero distrutta. Ma è stato nel metabolizzare questa mia relazione che mi sono accorta di non poter trovare la felicità al di fuori di me stessa. Allora, però, avevo solo bisogno di sentirmi bene, era tanto che non mi capitava ", ha detto a suo marito, guardandolo negli occhi. Will Smith, a quel punto, ha ammesso le sue colpe per quella pausa nel loro matrimonio.

Chi si immagina scene isteriche e strepiti incontrollati è completamente fuori strada. Jada Pinkett Smith e Will Smith sono apparsi totalmente nel pieno del loro controllo. La reazione di Will Smith è stata pacata, molto sobria. C'è chi sospetta che già sapesse tutto e che quel siparietto sia stato solo un modo un po' furbetto di attirare l'attenzione sullo show e c'è invece chi, in quello scambio così civile, ci vede quasi un'ammissione di colpa pubblica di Will Smith per i suoi, di tradimenti. Tempo fa, August Alsina provò a rivelare la relazione ma la reazione di Jada Pinkett Smith fu tra l'indignazione e lo sconcerto. Un'ottima perfomance per l'attrice, che ha deciso di autostrumentalizzarsi per far parlare del suo show. Missione compiuta.