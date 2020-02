"Lo sai che più tardi? C’è la conferenza stampa". Siparietto social tra Fiorello e Amadeus

Manca poco all’edizione numero 70 del Festival di Sanremo. L’edizione condotta da Amadeus arriva su Rai Uno da domani, martedì 4 febbraio fino a sabato 8, per 5 prime serate da capogiro. Sì, perchè almeno sulla carta si prospetta una kermesse a dir poco esplosiva. Tanti gli artisti in gara, tante le polemiche degli ultimi giorni tra accuse di sessismo e violenza sulle donne, e tanti i super-ospiti che calcheranno il palcoscenico dell’Ariston. Un battesimo di fuoco di grandi aspettative per Amadeus, che ha il compito di traghettare il Festival verso nuovi orizzonti dopo due edizioni condotte da Claudio Baglioni.

Cinque serate dove la musica sarà l’indiscussa protagonista. Amadeus sul palco non sarà da solo, perché come sappiamo, sarà affiancato da tante prime donne (due per ogni sera) e da due co-presentatori d’eccezione. Infatti a Sanremo ci sarà Fiorello e Tiziano Ferro. Entrambi sono le vere e proprie mine vaganti della Kermesse. Se l’artista di Latina ha già in programma diversi duetti, come quello con Massimo Ranieri, di Fiorello si sa poco o nulla. Comico istrionico e amico di Amadeus, ha accettato di buon grado l’invito al Festival. Per lui è come tornare a casa.

Fiorello è conosciuto non solo per la sua bravura ma anche, e soprattutto, per la sua verve comica a volte un po’ imbarazzante, ma questa particolarità fa parte del suo grande appeal. Lo sa bene Amadeus che oggi, all’alba, è stato svegliato proprio dal suo amico e presentatore in vista della conferenza stampa di apertura del Festival. Il siparietto tra i due è stato ripreso dal cellulare di Fiorello e pubblicato sul suo profilo instagtram. Neanche a dirlo, il video ha fatto subito incetta di visite e si “like”. Fiorello ha bussato alle 6e42 del mattino alla porta di Amadeus nell’albergo in cui alloggia. Il conduttore, ancora assonnato, si è lasciato intravedere ancora in pigiama.

Pantaloni blu e giacca celeste, il pigiama non proprio glamour di Amadeus non è passato inosservato allo showman siciliano che ha voluto mostrare l'amico conduttore dalla testa ai piedi. Poi la messa in guardia sulle esternazioni pubbliche: "Lo sai che più tardi c'è la conferenza stampa?", ha chiesto Fiorello ad Amadeus che annuiva con gli occhi ancora semichiusi. "Tutti i giorni c'è la conferenza stampa! Ti rendi conto?", chiede Fiorello. Amadeus preoccupato replica:""È tu tutto i giorni mi vieni a svegliare?" E poi aggiunge: "Ti rendi conto in cinque conferenze stampa cosa puoi combinare?", è la battuta finale di Fiorello

E se il buongiorno si vede dal mattino, chissà, forse l’edizione 70 del Festival sarà tutta da ridere.