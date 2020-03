Salvo Sottile si schiera con Fedez: "Vergogna". E il Codacons lo denuncia

È guerra aperta sui social tra Fedez e il Codacons. Nelle ultime ore sono molti i personaggi famosi che si sono schierati al fianco del rapper dopo le sue denunce contro l’associazione dei consumatori. Nella polemica mediatica si è inserito, con un tweet, anche Salvo Sottile, conduttore "Mi Manda Raitre", che ha espresso il suo disappunto sulla questione.

Il Codacons ha avviato un accertamento con l'Antitrust per verificare la correttezza e la trasparenza delle raccolte fondi nate nelle ultime settimane per finanziare la lotta al coronavirus. Compresa quella lanciata da Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper si è scagliato contro l’azione dell’associazione ritenendola assurda e ingiusta. La denuncia di Fedez si è spinta però oltre. Il rapper ha polemizzato contro il Codacons che avrebbe sfruttato l’emergenza da Covid-19 per raccogliere donazioni per sostenere l’operato dell’ente. La polemica è iniziata a girare sui social, incontrando il favore pro-Fedez di molti volti noti. Tra loro anche il conduttore Salvo Sottile che, attraverso il suo profilo Twitter, ha espresso il suo disappunto: " Ne ha scritto Fedez (mostrando il post di Fedez) ma che vergogna! ".

Le parole di Salvo Sottile non sono piaciute al Codacons che, con una nota ufficiale, ha annunciato di aver denunciato alla Procura il conduttore: " Salvo Sottile nella foga di attaccare ieri il Codacons, ha preso le difese di Fedez senza dare spazio alle replica fornita dall'associazione al rapper, e ha ricordato come il Codacons non sia mai invitato a "Mi manda Raitre"; un vero e proprio autogol perché di fatto conferma le discriminazioni compiute dalla sua trasmissione ai danni dell'associazione, e le violazioni delle regole del pluralismo cui la Rai deve attenersi. Ora Salvo Sottile è stato denunciato in Procura per abuso d'ufficio, e nei suoi confronti è partita una istanza al CdA Rai e alla Commissione di vigilanza perché siano adottati i provvedimenti del caso ".

Le parole dell’associazione dei consumatori hanno innescato l'inevitabile risposta di Salvo Sottile. Sempre attraverso l’account Twitter, Sottile ha risposto con toni piccati al Codacons, chiedendo alla magistratura di indagare: " Ma il codacons di cui oggi parla Fedez a proposito di donazioni è lo stesso che ha minacciato me e la Rai di chiedere 10 milioni di euro di danni morali perché, una differenza delle altre associazioni, non li invitiamo MAI a "Mi manda Rai Tre"? Speriamo la magistratura indaghi ".